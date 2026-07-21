Katy Perry, Bob Sinclar, Lorde et Theodora seront au rendez-vous.

Paléo 2026, c'est parti!

La 49e édition du Paléo Festival Nyon s'ouvre ce mardi 21 juillet sous des cieux radieux. Durant six jours et six nuits, la Plaine de l'Asse s'apprête à faire vibrer 250 000 festivaliers au rythme d'une programmation riche de plus de 200 concerts et spectacles. Petit tour des nouveautés.

Plus de «Divertissement»

Le coup d'envoi de la 49e édition du Paléo Festival est officiellement donné ce mardi. Dès lundi après-midi, à la veille des premières notes, les équipes d'organisation et le directeur du festival, Daniel Rossellat, ont présenté les contours de cette nouvelle édition à la presse d'une manière pour le moins spectaculaire. En effet, le patron de l'événement a pris son envol au-dessus du site à bord d'une montgolfière, afin d'offrir une vue panoramique sur les 80 hectares de la Plaine de l'Asse.

Depuis la scène Belleville fraîchement réaménagée, Daniel Rossellat s'est réjoui de conditions météorologiques particulièrement favorables.

La météo s’annonce solaire pour les premiers jours, ce qui est un très bon point, a-t-il déclaré, tout en soulignant les responsabilités et la vigilance qu'impliquent ces prévisions face aux événements climatiques extrêmes.

Le directeur a insisté sur la nécessité d'anticiper certains éléments imprévisibles, de renforcer les capacités d'adaptation du festival et de garantir une sécurité incendie optimale. Malgré quelques ultimes réglages logistiques, les équipes ainsi que les 5400 bénévoles mobilisés sont prêts à accueillir la foule dans des conditions parfaites.

«La météo s’annonce solaire pour les premiers jours, ce qui est un très bon point. Les prévisions météo génèrent d'importantes responsabilités» Daniel Rossellat ats

Le plan du festival

Une pléiade de têtes d'affiche internationales

Sur le plan musical, la programmation réunit 103 artistes venus de près de 30 pays différents. La soirée d'ouverture de ce mardi s'annonce déjà mémorable avec la venue du duo américain Twenty One Pilots, ainsi que la toute première prestation en terres romandes de la pop star internationale Lorde.

La suite de la semaine aligne d'autres grands noms de la scène mondiale. Le groupe new wave mythique The Cure prendra le relais mercredi, avant de céder la place jeudi au projet art pop de Gorillaz, ainsi qu'à l'étoile montante Theodora. Enfin, la reine de la pop Katy Perry créera l'événement en embrasant la grande scène samedi soir.

Demandez le programme:

Escale nordique au Village du Monde

Le Village du Monde emmène le public dans les pays scandinaves au milieu de fjords miniatures, de cabanes colorées et de reconstitutions d'aurores boréales.

Autour de la scène du Dôme et du lieu intimiste L'Escale, une dizaine d'artistes se succéderont, allant du folklore traditionnel (Värttinä, Hialøsa) aux transes chamaniques (SKÁLD), en passant par le rap arctique (Tarrak) et la pop-rock nordique (Ásgeir), accompagnés de spécialités gastronomiques comme le smørrebrød ou d'espaces de détente comme le sauna.

Vous allez vous régaler!

Toutes les nouveautés de l'édition 2026

Au-delà de la grande scène, le site du festival fait le plein de nouveautés visuelles, scénographiques et thématiques pour surprendre le public.

Un Quartier Belleville étincelant

Dédiée à la musique électronique depuis son lancement en 2022, la scène Belleville abandonne ses teintes chaudes originelles pour adopter une esthétique épurée et irisée, inspirée des cristaux précieux et de la mythologie grecque avec une référence à la déesse Iris.

Comme le détaille Amaryllis Blanchard, cheffe de projets, à l'ATS, l'équipe a troqué les pétales contre des diamants tout en préservant le rayonnement urbain du lieu. Ce nouvel habillage s'accompagne d'écrans LED performants et de jeux de lumière spectaculaires. Côté platines, la scène accueillera entre autres la légende de la tech-house Jen Cardini, la révélation frapcore Urumi et la club music mélancolique d'okgiorgio.

Une scéno' un peu ovni

La collaboration entre le festival et la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale fête ses 20 ans. Pour marquer cet anniversaire, les étudiants ont conçu une scénographie spectaculaire aux allures de soucoupe volante et de théâtre cosmique. Une immense lune sous la forme d'un ballon géant blanc survolera le site, dans le but de susciter «la curiosité, l'émerveillement et même le doute», selon les mots de la rectrice Luciana Vaccaro. Des artistes viendront s'y produire chaque jour.

image: paléo

Le vélo au coeur du festival

Cette année, Paléo met le vélo à l'honneur en s'associant avec Pro Vélo La Côte, la Police Nyon Région, la Gendarmerie et le TCS. Le dispositif dédié aux cyclistes comprend des itinéraires balisés, des convois collectifs et festifs encadrés, une borne de réparation en libre-service et un parking sécurisé agrandi pouvant accueillir jusqu'à 1400 vélos. Grâce à l'application Codos et au soutien de la Fondation Modus, les festivaliers venus à vélo pourront même tenter de gagner leur billet pour l'édition 2027.

Collection capsule avec AVNIER

Comme on vous l'avait annoncé, en matière de merchandising, Paléo collabore cette année avec la marque AVNIER, fondée par le designer suisse Sébastian Strappazzon et l'artiste français Orelsan. Un kit du festivalier en édition limitée comprend un maillot de sport, une serviette de bain et une sacoche compacte, disponibles à la Boutique de la Fontaine.

Solidarité et soutien associatif

Le festival renouvelle son engagement solidaire en mettant à l'honneur trois partenaires caritatifs. Caritas Genève et Caritas Vaud sensibiliseront le public à la lutte contre la précarité à travers une friperie et un jeu de Jenga géant.

De son côté, Sea Shepherd Suisse proposera des ateliers et des expositions photographiques sur la protection des écosystèmes marins. Les festivaliers pourront faire un geste concret en leur faisant don de leurs consignes de gobelets.

Hommage photographique

L'espace d'exposition La Galerie salue la mémoire de la photographe genevoise Dany Gignoux (1944-2025). Ayant immortalisé durant près de quarante ans les débuts du Nyon Folk Festival puis l'essor du Paléo, une sélection tirée de ses archives conservées par la Bibliothèque de Genève permettra de replonger dans l'histoire visuelle de l'événement.

La Ruche et la force de la nature

Le secteur consacré aux arts de la rue accueille une dizaine de compagnies autour du thème de la nature. Des baladins-chanteurs du Collectif Volkanik, la caravane sonore des Frères Jacquard ou encore les acrobaties de la Muchmuche Company animeront le terrain au quotidien.

La star gustative des festivaliers est de retour

Juste parce qu'on sait que vous êtes des gourmands, sachez que le fameux sandwich au magret de canard fait son retour à Paléo. Il s'agira cependant d'une nouvelle équipe et d'une nouvelle recette. A découvrir cette année!

Le Paléo 2026 en chiffres

6 jours et 6 nuits de festivités

250 000 festivaliers attendus

250 000 festivaliers attendus

103 artistes venus de près de 30 pays

5 400 bénévoles

80 hectares de terrain

136 stands de nourriture

40 bars tenus par des associations locales

3 partenaires caritatifs

(jod)