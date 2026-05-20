assez ensoleillé19°
DE | FR
burger
Suisse
Transports

Easyjet bannit un passager énervé par une taxe-bagage à Genève

A view of the Gate A2 closed of the terminal 1 at the Geneve Aeroport, during the Swiss state of emergency due to the coronavirus COVID-19, in Geneva, Switzerland, Wednesday, April 22, 2020. Due to th ...
Le voyageur turbulent avait finalement été laissé au sol.Image: KEYSTONE

Il s'embrouille à l'aéroport de Genève et finit banni d'Easyjet

Se disant membre de la mafia calabraise, un passager s'était montré menaçant envers le personnel d'embarquement, nécessitant l'intervention de la police. L'homme vient d'être débouté par la justice genevoise.
20.05.2026, 16:5920.05.2026, 16:59

Alors qu'il s'apprêtait à embarquer à bord d'un vol Easyjet à Cointrin, un homme a été laissé au sol à la suite d'une altercation avec le personnel. Les faits, rapportés ce mercredi par la Tribune de Genève, remontent au 30 juillet 2024.

L'individu, qui devait s'envoler pour Lamezia Terme, dans le sud de l'Italie, avait été prié de s'acquitter d'une taxe supplémentaire pour son bagage. S'en est suivi un vif échange avec l'un des collaborateurs de Swissport, l'entreprise qui s'occupe de l'embarquement et de l'assistance aux passagers.

Ce phénomène inquiétant enfle et n'épargne pas les compagnies suisses

Selon le journal, l'homme aurait proféré menaces et insultes. Assurant faire partie de la mafia calabraise, il aurait notamment assuré à l'employé qu'il allait le «zigouiller».

Accusé d'abus d'autorité

Alertée, la police genevoise avait alors dépêché cinq agents à la porte d'embarquement. Mais cette intervention avait débouché sur une plainte du voyageur déçu contre l'un des policiers, relate la Tribune de Genève.

L'homme assure en effet que l'agent, se prévalant d'être «Corse», lui aurait intimé de «dégager» et aurait menacé de le «frapper» avant de le jeter en prison. Dans sa plainte, il lui reproche d'avoir abusé de son autorité. Il y déplore également le non remboursement de son billet d'avion d'une valeur de 349 euros.

Le sang froid de ce copilote Swiss a sauvé 166 passagers

Ses doléances ont toutefois été balayées par le Ministère public genevois puis récemment par la Chambre pénale de recours (CPR), qui a blanchi le policier. Le passager a de son côté été interdit de vol par Easyjet pendant cinq ans. (jzs)

L'actu en Suisse c'est par ici
Une centaine de Hells Angels débarquent devant le tribunal de Sion
2
Une centaine de Hells Angels débarquent devant le tribunal de Sion
de Marie Parvex
Voici les 13 prévenus du drame du Constellation
Voici les 13 prévenus du drame du Constellation
Une vaste opération antidrogue relie Suisse romande, France et Nigeria
Une vaste opération antidrogue relie Suisse romande, France et Nigeria
Les quatre trains les plus bondés de Suisse sont Romands
2
Les quatre trains les plus bondés de Suisse sont Romands
Thèmes
Ces avions ont frôlés la catastrophe
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Cette arnaque suisse m’a fait tomber dans un piège, je vous raconte
Tout part d'un mail qui a volé mes données personnelles et d'un faux appel de ma banque pour que je valide un versement de 500 francs. Escroquer n'a jamais semblé si facile.
J'ai donné 500 francs à un inconnu qui se faisait passer pour mon banquier et m’a fait effectuer un versement en me faisant croire qu'il s'agissait d'une notification de sécurité.

Avant de continuer cet article, certains d’entre vous vont sûrement se dire: «Mais quel idiot!». Je le sais bien, car moi aussi j’ai réagi de la sorte en entendant des histoires d’arnaques survenues à d’autres. J’ai moi-même souvent ressenti cette condescendance à mon égard quand j’ai partagé ma propre mésaventure. Et c’est cette pensée qui m’obsède chaque jour depuis.
L’article