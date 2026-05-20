Le voyageur turbulent avait finalement été laissé au sol. Image: KEYSTONE

Il s'embrouille à l'aéroport de Genève et finit banni d'Easyjet

Se disant membre de la mafia calabraise, un passager s'était montré menaçant envers le personnel d'embarquement, nécessitant l'intervention de la police. L'homme vient d'être débouté par la justice genevoise.

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Alors qu'il s'apprêtait à embarquer à bord d'un vol Easyjet à Cointrin, un homme a été laissé au sol à la suite d'une altercation avec le personnel. Les faits, rapportés ce mercredi par la Tribune de Genève, remontent au 30 juillet 2024.

L'individu, qui devait s'envoler pour Lamezia Terme, dans le sud de l'Italie, avait été prié de s'acquitter d'une taxe supplémentaire pour son bagage. S'en est suivi un vif échange avec l'un des collaborateurs de Swissport, l'entreprise qui s'occupe de l'embarquement et de l'assistance aux passagers.

Selon le journal, l'homme aurait proféré menaces et insultes. Assurant faire partie de la mafia calabraise, il aurait notamment assuré à l'employé qu'il allait le «zigouiller».

Accusé d'abus d'autorité

Alertée, la police genevoise avait alors dépêché cinq agents à la porte d'embarquement. Mais cette intervention avait débouché sur une plainte du voyageur déçu contre l'un des policiers, relate la Tribune de Genève.

L'homme assure en effet que l'agent, se prévalant d'être «Corse», lui aurait intimé de «dégager» et aurait menacé de le «frapper» avant de le jeter en prison. Dans sa plainte, il lui reproche d'avoir abusé de son autorité. Il y déplore également le non remboursement de son billet d'avion d'une valeur de 349 euros.

Ses doléances ont toutefois été balayées par le Ministère public genevois puis récemment par la Chambre pénale de recours (CPR), qui a blanchi le policier. Le passager a de son côté été interdit de vol par Easyjet pendant cinq ans. (jzs)