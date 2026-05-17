Je voulais voir la plus belle plage du monde, j'ai trouvé bien mieux

A l'occasion de vacances en Italie, j'ai voulu me rendre sur la «plus belle plage du monde». A la place, j’ai découvert un plan secret grâce à un local, et cela a complètement changé mon voyage.

Kathrin Martens / watson.de

Plus de «Divertissement»

J'ai passé plus de temps en vacances en Italie que dans n'importe quel autre pays. Voyage scolaire au lac de Garde, vacances en famille à Bibione, escapades entre filles en Sicile ou à Rome... j'ai perdu le compte de mes séjours dans la Botte.

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Je ne me lasse jamais des pâtes, de la pizza et du spritz. Il m'a donc à nouveau fallu une dose de Dolce Vita. Celle-ci m’attendait en Sardaigne. Sur six jours, j’ai fait le tour de la moitié de l’île en voiture de location avec ma cousine. Point de départ, Olbia, puis descente de la côte est jusqu’à Orosei, et les deux dernières nuits à proximité de Castelsardo, sur la côte nord.

La plus belle plage du monde

Les journées sont remplies d’excursions et de randonnées, dont une doit nous mener à la fameuse plage de Cala Goloritzé. Depuis Orosei, il faut compter environ une heure et demie de voiture, sur une route presque entièrement composée de virages et de montée.

En chemin, il faut faire attention à ne pas éjecter involontairement de leur selle des motards un peu trop enthousiastes.

Mais pour la plage classée numéro un au monde (un titre décerné par The World's 50 Best Beaches l’année dernière), on accepte volontiers un tel trajet.

Ce sont des connaissance qui nous ont conseillé cette excursion. Celles-ci ont surtout insisté sur la beauté de la randonnée entre le parking et la plage. Pour rejoindre Cala Goloritzé, il faut en effet marcher entre une heure et demie et deux heures depuis le parking le plus proche.

7 euros le billet

Pour cette journée en pleine nature, nous sommes donc équipées de bonnes chaussures, de beaucoup d’eau, de bikinis, de serviettes de bain et d’une bonne dose d’enthousiasme. Arrivées sur le parking, cet enthousiasme a toutefois pris un sérieux coup.

A côté de l’accès au sentier se trouve une petite cabane. A l’intérieur, un homme âgé. A notre approche, il nous demande: «Avez-vous acheté des billets en ligne?». Non.

«Dans ce cas, aujourd’hui ça ne sera malheureusement pas possible, la plage est complète»

Bien entendu, on pourrait nous reprocher de ne pas avoir suffisamment bien fait nos recherches avant de partir. Mais sachez que rien que durant l'instant que nous avons passé sur le parking, ils ont renvoyé plusieurs familles arrivées elles aussi sans billet ou après l'horaire fixé.

Première consigne, donc: achetez vos billets à l’avance et respectez les horaires d’entrée, soit entre 7h30 et 14h.

On nous propose une alternative

L'homme de la cabane ne nous laisse toutefois pas repartir bredouille. Il sort une carte, pointe un endroit plus au sud et dit:

«A votre place, j’irais à Pedra Longa. Là-bas, il y a moins de monde, c’est gratuit, la randonnée est belle et on peut aussi se baigner. En plus, Cala Goloritzé n’est pas, selon moi, une belle plage. Il n’y a pas d’ombre et beaucoup de déchets.»

Nous prenons la carte, recherchons l’endroit sur Google Maps. Il y a encore 30 minutes de route. Je lève les yeux au ciel, un peu agacée. Je voulais juste randonner et tremper mes pieds dans l’eau. Mais j'ai beau regarder le ciel, cela ne m'aide pas à nous téléporter là-bas. Alors nous remontons dans la voiture.

La route vers Pedra Longa est sinueuse. Il faut repérer une place de stationnement dès que les premières voitures apparaissent le long de la route. De là, on accède à la zone de randonnée du Selvaggio Blu. En chemin, on passe par des criques où l’on peut se baigner et, avec un peu de chance, on peut même apercevoir des ânes qui vivent sur les lieux.

Notre petit coin de paradis La plage est accessible à pied et l'eau est turquoise.

Nous finissons donc avec la formule complète: marche en montagne, détente sur la plage avec un livre, le tout sans payer d’entrée et sans partager le lieu avec des hordes de touristes.



Pour aller manger ensuite, il est possible de se rendre dans le village voisin de Baunei. Avec ses ruelles étroites et ses maisons encore plus étroites, la localité offre un décor idéal pour une bonne pizza après une longue journée en voiture et en montagne. (adapt. joe)

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