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Geneva RP, le GTA genevois, arrive le 1er août

Ce jeu permettra de tout casser à Genève

Voler un bus TPG, faire des wheelings à Plainpalais et écraser des gens à travers tout Genève? Ce sera possible très bientôt.
27.05.2026, 17:1127.05.2026, 17:41

Des Genevois un peu fous et motivés se sont donné une mission particulière: recréer la cité lacustre dans le jeu mondialement connu Grand Theft Auto.

Nos explications en vidéo 👇

Vidéo: watson

Grâce à des dons et près de deux ans de travail, des passionnés de jeu vidéo s'apprêtent à livrer au public «un serveur immersif recréant Genève dans un jeu vidéo comme jamais auparavant.»

Concrètement, ce projet 100% genevois permettra de jouer à GTA sur une carte de Genève, avec ses monuments et ses emblèmes. Comme le lac de G'nève (orthographe valide), les bains des Pâquis, Plainpalais, Cologny et ses villas cossus ou encore la délcieuse et colorée commune de Carouge.

Et alors que l'équipe recherche encore quelques financements, l'annonce est tombée: la déclinaison romande sera accessible dès ce 1er août 2026. (hun)

Le trailer de Geneva RP, le GTA genevois 👇

Vidéo: watson
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