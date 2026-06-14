Le festival Morges-sous-Rire a réuni 16 000 heureux festivaliers

L'humoriste vaudois Thomas Wiesel a notamment participé à la 38e édition du festival Morges-sous-Rire. (image d'archives) Image: KEYSTONE

Le festival Morges-sous-Rire, dédié à l'humour romand et francophone, a clôturé sa 38e édition sur une affluence dans la ligne de ces dernières années.

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Achevée samedi soir, la 38e édition de Morges-sous-Rire a rassemblé 16 000 personnes en sept jours, une affluence dans la lignée des dernières années. Le festival se réjouit notamment de l'engouement pour les jeunes humoristes. Les organisateurs ont relevé dans un communiqué:

«La grande gagnante de cette édition est sans doute la relève. Sur l'ensemble des scènes du festival, les humoristes de la nouvelle génération ont attiré un large public et enchaîné les représentations complètes»

Le festival salue aussi les prestations des figures établies de l'humour – Laurent Gerra, Chantal Ladesou, Marc Donnet-Monay, Thomas Wiesel, Nora Hamzawi ou encore David Castello-Lopes – qui ont «une nouvelle fois répondu aux attentes».

Alex Lutz enchante le public

Parmi les moments marquants de cette édition figure également le spectacle d'Alex Lutz, qui a offert au public «une parenthèse aussi singulière qu'impressionnante».

Au final, cette édition a confirmé «la vitalité du festival» et «sa capacité à réunir, dans un même élan, figures incontournables du rire et talents émergents, dans une atmosphère conviviale et accessible», poursuit le communiqué. La prochaine édition est programmée du 3 au 13 juin 2027. (btr/ats)