La scène du concert d'Usher à Nashville, samedi dernier, est devenue virale. Vidéo: watson

Gros malaise lors d'un concert d'Usher: «Elle n'a pas envie d'être là»

Invitée sur scène par le chanteur lors d'un concert à Nashville, samedi soir, cette fan n'a manifestement guère apprécié la danse langoureuse et très rapprochée d'Usher.

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La plupart des fans tueraient père et mère pour partager quelques minutes sur scène avec leur idole. Pourtant, la joie de cette spectatrice d'être conviée par Usher, elle, a rapidement tourné court. Capturé lors d'un concert à Nashville, Tennessee, dans le cadre de sa tournée R&B avec Chris Brown, le moment s'est révélé... douloureusement gênant.

Alors que l'artiste de 47 ans s'approche de la jeune femme en dansant langoureusement, torse nu, il a rapidement remarqué la raideur de son invitée, qui ne semble prendre aucun plaisir à se faire approcher de si près.

Les tentatives d'interaction d'Usher sont restées lettre morte. capture d'écran: x

Usher se recule alors brusquement, avant de lancer à son public, l'air perplexe:

«Je ne pense pas qu'elle veuille être sur scène, hein?» Usher

Puis de s'éloigner et d'esquisser un geste à son staff, afin de montrer la sortie à l'intéressée et la permettre de retourner dans le public, sous les hués de quelques fans.

Usher, manifestement agacé, a rapidement mis fin à sa sérénade sensuelle. capture d'écran: x

Evidemment, ce moment n'a pas tardé à faire le tour du web et des réseaux sociaux. De nombreux internautes se sont notamment moqués de la réaction de la spectatrice, pour avoir raté une occasion de vivre un fantasme que beaucoup aimeraient bien vivre.

La fan s'explique

Or, la principale concernée n'a pas tardé à sortir du bois. Identifiée sous le nom de Gabrielle Cheyenne par plusieurs tabloïds dont Page Six et TMZ, la jeune femme s'est fendue d'un long post explicatif, en affirmant d'abord que «PERSONNE ne refuse de monter sur scène». «J’étais canon comme tout, vous croyez que je n’allais pas me laisser voir par des MILLIERS de personnes?»

Avant d'expliquer qu'elle et ses parents avaient initialement des places en fosse, mais s'étaient fait proposer des places dans la section VIP, avant même le début du show.

«Ils ne disent pas pour qui tu montes là-haut! Vous vouliez que j'y aille et que je couche avec lui?» Gabrielle Cheyenne

Gabrielle Cheyenne s'est agacée des réactions moqueuses des internautes. image: instagram

Dimanche, «imperturbable», la jeune femme a partagé plusieurs selfies et continué à se défendre en stories Instagram, insistant sur le fait que son attitude n'était pas «méchante».

«Vous n'allez pas venir sur Internet m'insulter et me manquer de respect, et vous attendre à ce que je reste calme !» a-t-elle asséné. «Ne croyez pas que vous allez me harceler à propos d'une expérience que vous n'avez pas vécue!»

Comme le rappelle Page Six, Usher n'en est pas à sa première interaction osée avec ses fans. En 2024, pendant la tournée Past Present Future, son garde du corps avait provoqué un large buzz en affichant une mine dégoûtée au moment où le chanteur laissait les spectateurs manger des cerises de manière suggestive lors du spectacle. (mbr)

Vidéo: watson

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