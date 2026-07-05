Une exposition en papier découpé raconte le quotidien à Château-d'Oex

Stéphanie Miguet suit (involontairement?) les traces de Marianne Dubuis, une artiste installée à Château d'Oex qui crée également des oeuvres en papier découpé, comme ici en 2013 (image prétexte). Image: KEYSTONE

L'artiste française Stéphanie Miguet est au coeur d'une exposition de papier découpé qui raconte la vie à Château-d'Oex (VD). A voir au Musée du Pays-d'Enhaut.

Plus de «Suisse»

Avec ses oeuvres en papier découpé, l'artiste française Stéphanie Miguet raconte avec poésie des tranches de vie du quotidien. Le Musée du Pays-d'Enhaut lui consacre une exposition jusqu'au 1er novembre prochain.

Une trentaine de ses oeuvres sont à découvrir dès samedi prochain dans la salle d'exposition du musée à Château d'Oex (VD). S'y ajoutent, disséminés dans l'institution, plusieurs clins d'oeil à sa résidence artistique de 2025 au Pays d'Enhaut.

A la rencontre des artisans de la région

L'été dernier, Stéphanie Miguet a consacré ses matinées à la découverte de la région et de ses artisans, rencontrant des paysans, des tavillonneurs ou encore des dentellières. Ses après-midis, elle les passait à découper sous les yeux des visiteurs du musée.

A propos des hauteurs vaudoises 👇 L’interdiction d’estivage en France bouleverse les éleveurs vaudois

Ce séjour a donné naissance à un véritable dialogue entre son univers artistique et le patrimoine du Pays-d'Enhaut, explique le musée. Elle a sélectionné avec soin des pièces de la collection permanente – outils anciens et mobilier traditionnel -, pour les faire entrer en résonance avec ses propres oeuvres.

L'artiste a décidé de faire du papier découpé son moyen d'expression à la suite de sa première visite au musée en 2006. Chacune de ses oeuvres est une pièce unique, taillée dans une seule feuille d'un papier noir qu'elle encre elle-même. La découpeuse aime saisir sur le vif et avec précision un geste, une attitude ou un regard. (btr/ats)