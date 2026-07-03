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Galaxus réalise un exploit historique face à Zalando

C'est une première. En 2025, Galaxus devient la plus grande plateforme de vente en ligne de Suisse en dépassant Zalando au chiffre d'affaires. Que Font Coop et Temu? Par ici. 👇

Benjamin Weinmann Suivez-moi

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Sur Internet, les consommateurs ont accès presque sans limites à tous les produits qu'ils désirent. Alors que de nombreux magasins de centres-villes peinent à gardeur leurs clients, la croissance du commerce en ligne se poursuit sans ralentir, avec des gagnants très nets, y compris en Suisse.

Le cabinet de conseil Carpathia a analysé, en détail, les activités en ligne des principaux acteurs du marché et, sur la base des chiffres disponibles ainsi que d’estimations du secteur, a établi un nouveau classement des plus grandes boutiques en ligne de Suisse pour 2025.

L’étude montre qu'il y a eu un changement de leader en Suisse. Selon Carpathia, le grand magasin en ligne Galaxus, propriété de Migros, est désormais le numéro un du pays avec un chiffre d’affaires de 2,3 milliards de francs en 2025. Il devance le géant allemand de la mode Zalando, qui affiche un chiffre d’affaires de 1,82 milliard. L’année précédente, Zalando occupait la première place avec 1,7 milliard, devant Galaxus et ses 1,65 milliard de francs de chiffre d'affaire.

Des milliers de colis par jour

A la troisième place figure Digitec, société sœur de Galaxus, avec 1,05 milliard de chiffre d’affaires l'année dernière. Mais l’écart est minime. La plateforme chinoise de produits à bas prix Temu occupe la quatrième place avec un chiffre d’affaires d’un milliard pour 2025. Chaque jour, des milliers de petits colis contenant aussi bien des câbles pour téléphones portables que des outils ou des jouets sont acheminés par avion vers la Suisse.



Le fait que Temu, tout comme Shein (13ᵉ du classement avec 290 millions de francs) et d’autres plateformes chinoises ne respecte pas de nombreuses règles imposées aux commerçants suisses a conduit à une opposition politique de plus en plus forte.

En Suisse, les pratiques de marketing promotionnel les plus agressives ont été limitées et, en France, il a récemment été décidé d'interdire la publicité pour ces plafeformes. De nombreuses incertitudes demeurent également concernant la sécurité des produits expédiés dans cette vague de colis en provenance de Chine.

L’Union européenne poursuit elle aussi son offensive contre les plateformes chinoises à bas prix. Depuis le 1ᵉʳ juillet, les consommateurs des Etats membres doivent s’acquitter d’un droit de douane sur les colis provenant de pays extérieurs à l’Union européenne. Une taxe forfaitaire de 3 euros est appliquée pour chaque catégorie de produits présente dans l’envoi.



Concrètement, trois t-shirts expédiés dans un même colis conduisent à un droit de douane de trois euros. Si un câble de recharge est ajouté au colis, trois euros supplémentaires sont facturés, soit un total de six euros.

La cinquième place revient au géant américain Amazon, qui dessert principalement la Suisse depuis l’Allemagne. Carpathia évoque, à propos de l’entreprise fondée par Jeff Bezos, une «croissance atone depuis des années», en raison d’un manque d’attention accordé au marché suisse.

Le top ramasse tout

Selon David Morant, expert chez Carpathia, Galaxus et Temu se partagent à eux seuls la croissance totale du marché, estimée à 950 millions de francs. Il apparaît également que le principe du winner takes it all (le gagnant rafle toute la mise) s’impose de plus en plus.

Les cinq premières entreprises du classement génèrent ainsi un chiffre d’affaires cumulé de 7,1 milliards de francs, soit la moitié de ce qu'ont gagné au total les 50 premières enseignes.



Selon David Morant, 80% des 50 plus grands acteurs enregistrent une croissance ou maintiennent leur niveau par rapport à 2024. Les enseignes spécialisées dans l’électronique grand public et la mode progressent particulièrement.

Et que fait Coop?

Le concurrent de Migros ne dispose pas d’un équivalent à Galaxus. Malgré des investissements de plusieurs millions de francs, plusieurs projets allant dans ce sens ont échoué.

La boutique en ligne des supermarchés Coop occupe la 8ᵉ place du classement, tandis que les enseignes d’électronique Interdiscount et Fust se classent respectivement aux 14ᵉ et 24ᵉ rangs, et la chaîne de magasins de bricolage Jumbo à la 39ᵉ place. Ensemble, ces enseignes génèrent environ 800 millions de francs suisses de chiffre d’affaires. A titre de comparaison, Galaxus, Digitec et le supermarché en ligne de Migros réalisent ensemble un chiffre d’affaires de 3,8 milliards.

Traduit de l'allemand par Joel Espi