Mais comment on fait pour être élégant avec ce put*** de masque?

Il est à nouveau possible de renouveler sa garde-robe. Mais on a beau revêtir ses plus beaux atours, il y a toujours un détail qui vient tout gâcher: ce satané masque! Allez, on vous aide à apprivoiser au mieux ce nouvel accessoire incontournable.

Vous allez me dire qu'on a d'autres problèmes en ce moment. Mais quitte à arborer ce machin sur le visage en permanence, autant le faire avec style, non? Bon, pour être tout à fait honnête, de mon côté, j'ai opté pour la simplicité. Un masque FFP2 blanc qui me donne un petit look bec d'oiseau ou, pour les mauvaises langues, médecin de la peste:

Charmant, n'est-ce pas? Alors, si vous ne prenez pas spécialement plaisir à effrayer les enfants, voici quelques conseils pour que le masque ne gâche pas (trop) votre allure.

Déjà, quel masque choisir?

Voilà bien une question difficile. La version classique semble avoir été conçue pour être moche. Il n'y a pas assez de couleurs dans l'arc-en-ciel qu'on prend un vieux bleu clair qui ne va avec rien?

Heureusement, depuis le début de la pandémie, le masque est devenu un véritable accessoire de mode et il en existe de toutes sortes. «Le masque, cela change tout, il est hyper important que les gens arrivent à choisir un modèle qui les met en valeur. Avec le noir, vous êtes sûr de ne pas vous tromper, cela convient à tout le monde», conseille Emmanuelle Chaussinand, fondatrice de J'ose by Emmanuelle à Sion. (C'est en gras pour les fainéants de la lecture, voilà LE truc à retenir!)

Y'en a pour tous les goûts

Pour les peaux claires aux yeux de couleur froide, la conseillère en image recommande également les tons blanc, bleu, rose pâle ou même violet. Au contraire, les personnes aux couleurs chaudes sont invitées à préférer les teintes orangées ou corail.

Attention les yeux

«Le masque souligne le regard. Comme on ne voit pas le reste du visage, les gens vont se focaliser sur vos yeux», observe notre experte. Elle recommande donc d'accentuer le maquillage de cette zone. «Même celles qui normalement ne se maquillent pas, c'est bien de mettre un peu de mascara.»

Si vous avez les yeux bruns, coup de chance, toutes les couleurs de fard à paupières vous conviennent. Pour les yeux bleus, elle conseille les teintes abricot et pour les yeux verts (comme moi), la prune.

Toutefois, si vous optez pour la couleur, attention au choix de votre masque. «Il faut savoir rester sobre avec du gris, du noir ou du bleu, sinon cela va faire un effet clown mais si vous avez du maquillage noir, vous pouvez vous amuser avec un masque plus fun», précise la spécialiste tout en soulignant l'importance de bien travailler les sourcils qui sont davantage visibles en ces temps de pandémie.

(Si ce sont les sourcils nos atouts charmes, on est vraiment au plus bas!)

A l'inverse, la bouche, elle, peut être mise au repos (de toute façon, ça fait des mois qu'on ne voit que des demis visages). «Cela ne sert à rien de la maquiller, après cela fait des traces sur le masque. Par contre, c'est l'occasion de bien hydrater les lèvres», approuve notre experte.

Autre conseil d'Emmanuelle Chaussinand pour accentuer votre regard, le choix de vos lunettes. «C'est une bonne manière de mettre en avant vos yeux, par exemple avec des modèles un peu mode, un peu originaux. Attention, par contre, à choisir une forme adaptée qui suive la ligne du sourcil pour ouvrir le regard. Sinon, avec le masque, c'est une catastrophe.»

Comment assortir son masque et sa tenue?

Pour ceux qui suivent depuis le début, les règles pour les vêtements sont assez similaires à celles du maquillage. «Si vous avez une tenue très colorée, avec peut-être des motifs, il vaut mieux rester avec un masque classique, quelque chose d'uni. Vous pouvez, par exemple, reprendre une couleur de votre tenue sur votre masque», détaille la spécialiste en image. A l'inverse, si vous êtes vêtu sobrement, vous pouvez davantage vous amuser avec des masques aux motifs imprimés.

Mon collègue Jonas Follonier arbore parfois un magnifique masque avec des rayures assorties à sa chemise. Qu'en pense Emmanuelle Chaussinand?

«La couleur du masque est très bien car il a une typologie (réd: teinte des yeux et de la peau) de couleur froide. En revanche, masque rayé et chemise rayée, j’aime moins. Son masque serait parfait avec un haut marine ou une chemise blanche et éventuellement une cravate unie. Avec cette chemise, je recommande un masque bleu uni ou blanc.»

Un style au poil

«Je plains les barbus. Ceux qui ont vraiment une grosse barbe, cela doit être compliqué. C'est vrai que c'est un peu moche quand cela dépasse du masque», constate Emmanuelle Chaussinand. Elle suggère donc à ces messieurs de raccourcir un peu leur pilosité le temps de la pandémie.

