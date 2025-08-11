beau temps23°
Un alpiniste fait une chute fatale en Valais

Un alpiniste fait une chute fatale en Valais

Un alpiniste suisse de 56 ans est mort le 9 août 2025 après une chute au Bietschhorn. Une enquête est en cours.
11.08.2025, 11:3811.08.2025, 11:38
Un alpiniste suisse de 56 ans est mort le 9 août 2025 après une chute au Bietschhorn ; une enquête est en cours.
Chute mortelle au Bietschhorn.Image: Police Valaisanne

Un alpiniste suisse de 56 ans a perdu la vie samedi lors de l'ascension du Bietschhorn en Valais. Les secours héliportés sur place n'ont pu que constater le décès du malheureux.

L'accident a eu lieu vers 8h, alors que la victime et son binôme étaient en train d'escalader la montagne par son arête ouest. «A une altitude d'environ 2700 mètres, un des deux alpinistes a fait une chute mortelle pour des raisons encore inconnues», ont fait savoir le Ministère public valaisan et la police cantonale lundi dans un communiqué. Une enquête a été ouverte. (jah/ats)

