Un alpiniste fait une chute fatale en Valais

Un alpiniste suisse de 56 ans est mort le 9 août 2025 après une chute au Bietschhorn. Une enquête est en cours.
11.08.2025, 11:3811.08.2025, 11:38
Chute mortelle au Bietschhorn.Image: Police Valaisanne
Un alpiniste suisse de 56 ans a perdu la vie samedi lors de l'ascension du Bietschhorn en Valais. Les secours héliportés sur place n'ont pu que constater le décès du malheureux.
L'accident a eu lieu vers 8h, alors que la victime et son binôme étaient en train d'escalader la montagne par son arête ouest. «A une altitude d'environ 2700 mètres, un des deux alpinistes a fait une chute mortelle pour des raisons encore inconnues», ont fait savoir le Ministère public valaisan et la police cantonale lundi dans un communiqué. Une enquête a été ouverte. (jah/ats)
L'actu en Suisse c'est par ici
Ce qui vous attend au cinéma en août
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Les vacanciers ont dû s'armer de patience ce week-end. Le TCS conseille de se rabattre sur l'A 13.
Samedi midi, le bouchon devant le portail sud du tunnel routier du Gothard a atteint onze kilomètres. Cela correspondait à un temps d'attente d'une heure et 49 minutes pour les voyageurs en direction du nord, selon le Touring Club Suisse (TCS).