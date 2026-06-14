Une 25e édition de Festi'neuch sans problème majeur

Festi'neuch s'est déroulé sans accroc cette année (photo d'archives). Image: KEYSTONE

La 25e édition de Festi'neuch s'est déroulée sans le moindre problème avec 60 000 spectateurs ravis. Fait rare, personne ne s'est présenté à l'infirmerie en raison d'une consommation d'alcool excessive.

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La 25e édition de Festi'neuch s'est déroulée sans problème sécuritaire ou sanitaire majeur. Les 60 000 festivaliers étaient heureux de retrouver des icônes et des artistes en ascension sur les Jeunes-Rives de Neuchâtel.

Antonin Rousseau, directeur du festival, a inévitablement fait référence à l'évacuation de l'an dernier en raison d'une alerte météorologique. Il s'est réjoui:

«On a tourné la page et le public a vu que l'on avait encore augmenté notre sécurité. Notre sécurité est au service de la fête. Elle permet que l'émotion augmente, mais que rien ne déborde»

Cela a été le cas, même lors de concerts avec des artistes assez énergétiques le vendredi soir et avec un public assez jeune. Antonin Rousseau a ajouté:

«Nous n'avons eu aucune personne à l'infirmerie pour alcoolisation»

Le public a pu aussi bien savourer des concerts d'artistes en ascension et que ceux de figures emblématiques, comme Vanessa Paradis ou Jean-Louis Aubert. La 26e édition de Festi’neuch aura lieu du 10 au 13 juin 2027. (btr/ats)