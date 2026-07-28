Pourquoi cette autre enfant-star renie son père: «Il n'existe pas»
Oubliez Suri Cruise, la gamine à la bouille d'ange qui traumatisait les paparazzis et faisait les choux gras de la presse à scandale à la toute fin des années 2000. La petite brune aux grands yeux verts, qui horrifiait l'Amérique puritaine pour ses mini talons et son rouge à lèvres, est devenue une jeune femme dans tout ce qu'on fait de plus normal. C'est, surtout, le portrait craché de sa mère, Katie Holmes, dont elle a adopté le deuxième prénom en guise de nom de famille: Suri Noelle.
Quatorze ans se sont écoulés depuis le divorce éclair et très médiatisé de ses parents, et l'époque où la gamine jugée insupportable faisait la couverture des magazines people. Suri coule désormais des jours paisibles à New York, où elle a toujours bénéficié d'un relatif anonymat.
Si elle est encore capturée de temps à autre par un paparazzi, l'air rêveur, le jogging flottant sur les hanches et les écouteurs engoncés dans les oreilles, la progéniture de l'acteur le plus célèbre de la planète a grandi à l'écart des projecteurs, jalousement protégée par sa mère.
Bien protégée, certes, mais Suri ne se prive pas de suivre les traces de ses deux parents: étudiante en arts dramatiques à l'université Carnegie Mellon, dans l'Etat de Pennsylvanie, elle s'apprête à monter sur les planches pour jouer ce week-end dans «Midsummer!», une adaptation moderne du «Songe d'une nuit d'été», la pièce emblématique de Shakespeare.
Après quoi, selon Page Six, sa troupe traversera l'Atlantique pour performer au Royaume-Uni au Festival Fringe d'Edimbourg, à la mi-août.
Abandon du nom
Si elle se rêve comédienne, Suri n'entend pas pour autant profiter de son célèbre patronyme pour percer dans le milieu. A contre-pied d'autres «nepo babies», de Lily-Rose Depp à Zoë Kravitz, en passant par Lily Collins, qui ont consciencieusement conservé une trace de leur ascendance sur leur carte d'identité, la jeune femme de 20 ans s'est choisi un nom nettement moins remarquable, en optant pour un très anonyme «Noelle».
Si elle l'utilise publiquement depuis des années, on ignore à quelle date le changement officiel s'est opéré. Après avoir troqué son nom sur son diplôme à la sortie du lycée, il y a deux ans, Page Six confirmait ce lundi que Suri a officiellement et légalement abandonné celui de Cruise. Des registres publics, consultés par plusieurs médias américains, confirment que la jeune femme est inscrite sur les listes électorales de Pennsylvanie, où elle réside, sous le nom de Noelle. Son nom légal.
Ce faisant, Suri emboîte le pas à d'autres enfants de stars, comme ceux de Brad Pitt et Angelina Jolie, dont quatre ont déjà demandé à abandonner le nom de «Pitt», en raison de la brouille persistante avec leur paternel.
Plus aucun lien depuis des années
Il faut dire que Tom Cruise est absent de la vie de sa fille biologique depuis des années. Une rupture profonde, qui découlerait en grande partie de la décision de Katie Holmes de rompre les liens avec la foi controversée de l'acteur, l'Eglise de Scientologie.
La mouvance, à laquelle l'acteur appartient depuis 1986, a certainement joué un rôle de rempart entre père et fille. «La scientologie est bien connue pour sa politique de rupture des liens», notait le Dr Aled Thomas, spécialiste de cette religion, au Sunday Times, en 2023.
Et s'il précisait à l'époque que «de nombreux scientologues restent en contact avec des proches qui ne sont pas scientologues», ce n'est définitivement pas le cas de Tom Cruise et de son unique fille biologique. S'il avait obtenu un droit de visite après le divorce, prononcé en 2012, la dernière photo de Tom Cruise en compagnie de Suri remonte à un voyage à Disneyland cette année-là. Ils n'auraient plus aucun contact depuis.
Ce qui n'avait pas empêché l'acteur, en octobre 2013, d'intenter un procès à 50 millions de dollars contre les magazines Life & Style et In Touch pour avoir insinué qu'il avait «abandonné» sa fille.
C'est, à ce jour, la dernière mention explicite de sa progéniture en public. En 2018, lorsqu'un journaliste australien lui avait demandé si le fait d’être père l’avait aidé pour Mission: Impossible – Fallout, Tom Cruise s'était contenté d'une réponse élusive et très générale sur la parentalité, sans citer ni Suri, ni aucun de ses autres enfants, Isabella et Connor, qu'il avait adoptés avec son ex-femme Nicole Kidman.
Quant à Suri, elle n'aurait, pour sa part, aucune intention de faire tomber ce mur dressé il y a plus d'une décennie. Selon une source interrogée à l'époque de son dix-huitième anniversaire (auquel Tom Cruise n'a pas pris part), en 2024, la jeune femme se serait montrée parfaitement claire sur un point: «Tom n'existe pas pour elle.»
Maintenant que la fillette, dont le monde entier connaissait le visage en 2008, est devenue une adulte à part entière, libre de ses choix et indépendante, il semble peu probable qu'elle change d'avis de sitôt sur la tournure de sa relation avec son paternel.