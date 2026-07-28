La faute à la Scientologie ou à d'autres dynamiques familiales? Dans tous les cas, Suri, 20 ans, a banni son père de sa vie. getty/watson

Pourquoi cette autre enfant-star renie son père: «Il n'existe pas»

Au club des enfants ayant fait un trait sur un célèbre géniteur, il n'y a pas que le clan des Jolie-Pitt. Suri, 20 ans, la seule fille biologique de Tom Cruise, longtemps considérée comme «l'enfant la plus détestée d'Amérique», a (l)également fourgué le nom de son patronyme aux oubliettes.

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Oubliez Suri Cruise, la gamine à la bouille d'ange qui traumatisait les paparazzis et faisait les choux gras de la presse à scandale à la toute fin des années 2000. La petite brune aux grands yeux verts, qui horrifiait l'Amérique puritaine pour ses mini talons et son rouge à lèvres, est devenue une jeune femme dans tout ce qu'on fait de plus normal. C'est, surtout, le portrait craché de sa mère, Katie Holmes, dont elle a adopté le deuxième prénom en guise de nom de famille: Suri Noelle.

Katie Holmes et la petite Suri, en 2008. WireImage

Quatorze ans se sont écoulés depuis le divorce éclair et très médiatisé de ses parents, et l'époque où la gamine jugée insupportable faisait la couverture des magazines people. Suri coule désormais des jours paisibles à New York, où elle a toujours bénéficié d'un relatif anonymat.

Autrefois ciblée par les photographes, Suri peut se promener sans être enquiquinée, comme ici à New York, en 2025. Image: imago

Si elle est encore capturée de temps à autre par un paparazzi, l'air rêveur, le jogging flottant sur les hanches et les écouteurs engoncés dans les oreilles, la progéniture de l'acteur le plus célèbre de la planète a grandi à l'écart des projecteurs, jalousement protégée par sa mère.

«Ce qui a été vraiment important pour moi avec ma fille, étant donné son jeune âge et sa grande visibilité, c'est que j'ai à cœur de la protéger» Katie Holmes à Glamour, en 2023

Bien protégée, certes, mais Suri ne se prive pas de suivre les traces de ses deux parents: étudiante en arts dramatiques à l'université Carnegie Mellon, dans l'Etat de Pennsylvanie, elle s'apprête à monter sur les planches pour jouer ce week-end dans «Midsummer!», une adaptation moderne du «Songe d'une nuit d'été», la pièce emblématique de Shakespeare.

Après quoi, selon Page Six, sa troupe traversera l'Atlantique pour performer au Royaume-Uni au Festival Fringe d'Edimbourg, à la mi-août.

Abandon du nom

Si elle se rêve comédienne, Suri n'entend pas pour autant profiter de son célèbre patronyme pour percer dans le milieu. A contre-pied d'autres «nepo babies», de Lily-Rose Depp à Zoë Kravitz, en passant par Lily Collins, qui ont consciencieusement conservé une trace de leur ascendance sur leur carte d'identité, la jeune femme de 20 ans s'est choisi un nom nettement moins remarquable, en optant pour un très anonyme «Noelle».



Si elle l'utilise publiquement depuis des années, on ignore à quelle date le changement officiel s'est opéré. Après avoir troqué son nom sur son diplôme à la sortie du lycée, il y a deux ans, Page Six confirmait ce lundi que Suri a officiellement et légalement abandonné celui de Cruise. Des registres publics, consultés par plusieurs médias américains, confirment que la jeune femme est inscrite sur les listes électorales de Pennsylvanie, où elle réside, sous le nom de Noelle. Son nom légal.

Ce faisant, Suri emboîte le pas à d'autres enfants de stars, comme ceux de Brad Pitt et Angelina Jolie, dont quatre ont déjà demandé à abandonner le nom de «Pitt», en raison de la brouille persistante avec leur paternel.

Un autre dossier fascinant: «Impuissant»: Brad Pitt est renié par un autre de ses enfants

Plus aucun lien depuis des années

Il faut dire que Tom Cruise est absent de la vie de sa fille biologique depuis des années. Une rupture profonde, qui découlerait en grande partie de la décision de Katie Holmes de rompre les liens avec la foi controversée de l'acteur, l'Eglise de Scientologie.

Tom Cruise a rejoint l'Eglise de Scientologie lors de son premier mariage avec l'actrice Mimi Rogers. A cette époque, Top Gun avait déjà fait de lui l'une des plus grandes stars de cinéma au monde. WireImage

La mouvance, à laquelle l'acteur appartient depuis 1986, a certainement joué un rôle de rempart entre père et fille. «La scientologie est bien connue pour sa politique de rupture des liens», notait le Dr Aled Thomas, spécialiste de cette religion, au Sunday Times, en 2023.

«Un scientologue peut rompre tout contact avec un ami ou un proche, parce que celui-ci critique la scientologie ou représente un obstacle à son propre cheminement spirituel. Concrètement, la rupture des liens implique une cessation totale de contact, un peu comme le ghosting» Dr Aled Thomas, spécialiste de la Scientologie,

au Sunday Times

Et s'il précisait à l'époque que «de nombreux scientologues restent en contact avec des proches qui ne sont pas scientologues», ce n'est définitivement pas le cas de Tom Cruise et de son unique fille biologique. S'il avait obtenu un droit de visite après le divorce, prononcé en 2012, la dernière photo de Tom Cruise en compagnie de Suri remonte à un voyage à Disneyland cette année-là. Ils n'auraient plus aucun contact depuis.

Ce qui n'avait pas empêché l'acteur, en octobre 2013, d'intenter un procès à 50 millions de dollars contre les magazines Life & Style et In Touch pour avoir insinué qu'il avait «abandonné» sa fille.

«Ecoutez, quand il y a divorce – si on considère aussi la situation de Suri et les accords que nous avons passés –, les choses changent. C'est plus compliqué, comme tout le monde le sait, quand cela arrive et qu'il y a des accords, il faut demander la permission et organiser les emplois du temps pour que tout se déroule comme prévu. Ce n'était donc pas une situation idéale.» Tom Cruise, lors d'une audition dans le cadre de ce procès, en 2013

«Mais ce qui ne change pas, c'est l'amour que j'ai pour ma fille, le fait que je ne l'ai pas abandonnée, ni émotionnellement, ni physiquement, ni autrement. Et mes sentiments envers elle, ma responsabilité envers mon enfant, n'ont en rien diminué» Tom Cruise, un peu plus tard dans l'audition

C'est, à ce jour, la dernière mention explicite de sa progéniture en public. En 2018, lorsqu'un journaliste australien lui avait demandé si le fait d’être père l’avait aidé pour Mission: Impossible – Fallout, Tom Cruise s'était contenté d'une réponse élusive et très générale sur la parentalité, sans citer ni Suri, ni aucun de ses autres enfants, Isabella et Connor, qu'il avait adoptés avec son ex-femme Nicole Kidman.

Quant à Suri, elle n'aurait, pour sa part, aucune intention de faire tomber ce mur dressé il y a plus d'une décennie. Selon une source interrogée à l'époque de son dix-huitième anniversaire (auquel Tom Cruise n'a pas pris part), en 2024, la jeune femme se serait montrée parfaitement claire sur un point: «Tom n'existe pas pour elle.»

«Suri n'aura aucun contact avec son père, bien qu'elle ait 18 ans, et même s'il appelait, elle ne répondrait pas. Il n'existe pas pour Katie ni pour Suri, et sa fille ne veut pas dépendre de lui. Elle a le sentiment d'avoir un seul parent, et c'est sa mère» Une source du Daily Mail, en 2024

Maintenant que la fillette, dont le monde entier connaissait le visage en 2008, est devenue une adulte à part entière, libre de ses choix et indépendante, il semble peu probable qu'elle change d'avis de sitôt sur la tournure de sa relation avec son paternel.



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