Avec l'automne, les mélèzes retrouvent leurs plus belles couleurs. Image: Shutterstock

Les forêts suisses changent de couleur: Voici où admirer le spectacle

L’automne installe ses paysages flamboyants à travers la Suisse, mais le spectacle est souvent éphémère. Météo, essences d’arbres et prévisions interactives: voici comment viser juste pour admirer les plus beaux feuillages de la saison.

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Cette année, la sécheresse estivale a quelque peu bouleversé le calendrier. Certains arbres ont commencé à changer de couleur avec plusieurs semaines d’avance. Mais le véritable spectacle commence maintenant.

Pourquoi les feuilles changent-elles de couleur?

Commençons par les bases: en changeant de couleur, les arbres se préparent à affronter la saison froide. Le raccourcissement des journées et la baisse des températures déclenchent le vieillissement des feuilles. Leur pigment vert , la chlorophylle, est alors progressivement dégradé. Les nutriments récupérés au cours de ce processus sont ensuite stockés dans les branches, le tronc et les racines.

Quand la chlorophylle disparaît, les autres pigments des feuilles deviennent visibles. Image: Shutterstock

Lorsque le vert disparaît, les autres pigments, jusque-là masqués par la chlorophylle, deviennent visibles. Eux aussi se dégradent, mais plus lentement. A l’automne, les feuilles produisent aussi un pigment rouge, l’anthocyane, qui les protège d’un ensoleillement trop intense pendant qu’elles restituent leurs nutriments à l’arbre. Elles ne brunissent qu’une fois mortes. MétéoSuisse explique en détail ce mécanisme de coloration des feuilles.

Quels arbres offrent les plus belles couleurs?

Chaque essence se pare de teintes différentes. Chez nous, certains arbustes prennent un rouge intense, comme la viorne commune, le cornouiller rouge ou de nombreux arbustes d’ornement. Le sorbier des oiseleurs offre lui aussi de très belles couleurs automnales. Parmi les arbres indigènes, quatre espèces se distinguent particulièrement:

L'érable

Le feuillage doré de l'érable. Image: Shutterstock

L’érable est particulièrement répandu dans le Jura, l’est du Plateau et les Préalpes. On le trouve généralement au pied des versants, jusqu’à 1700 mètres d’altitude.

Le bouleau

Un paysage alpin aux couleurs de l’automne. Image: Shutterstock

Le bouleau, qui a besoin de beaucoup de lumière, est surtout présent au sud des Alpes et, localement, dans les Alpes. Il affectionne les pentes raides aux sols acides. Selon MétéoSuisse, à 1700 mètres d’altitude, ses feuilles changent en moyenne de couleur autour du 7 octobre, avec des variations allant du 4 octobre environ à la mi-octobre.

Image: MétéoSuisse

Ces dernières années, les feuilles du bouleau prennent leurs couleurs d'automne de plus en plus tard.

Le hêtre

Une forêt de hêtres. Image: Shutterstock

Le hêtre est l’arbre le plus répandu sur le Plateau et dans les Préalpes. Il s’adapte à de nombreux milieux, mais devient plus rare au-delà de 1300 mètres d’altitude. Il est généralement absent des vallées alpines peu arrosées. Au Tessin, en revanche, on trouve par endroits des forêts composées presque exclusivement de hêtres.

Le mélèze

Les mélèzes prennent leur belle couleur orangée dès la mi-octobre. Image: Shutterstock

Le mélèze pousse principalement en Valais, dans les vallées tessinoises et dans les Grisons, notamment en Engadine, dans le val Müstair et le val Poschiavo. On le trouve généralement sur des pentes raides, au-dessus de 1400 mètres d’altitude. Il a besoin de beaucoup de lumière. Selon MétéoSuisse, à 1700 mètres, ses aiguilles changent en moyenne de couleur autour du 15 octobre, avec une fourchette allant approximativement du 10 au 20 octobre.

Quand les couleurs sont-elles les plus intenses?

La météo joue un rôle déterminant. Les couleurs sont particulièrement intenses lorsque les journées sont ensoleillées et les températures fraîches, sans toutefois descendre sous zéro. La chlorophylle se dégrade alors rapidement et les feuilles produisent davantage de pigments rouges pour se protéger. Autrement dit, quelques journées douces et ensoleillées, suivies de nuits fraîches sans gel, suffisent à rendre les couleurs particulièrement éclatantes.

La vallée de Lauterbrunnen par une belle journée d’automne, dans toute sa splendeur. Image: Shutterstock

Des températures élevées en septembre et en octobre peuvent retarder la coloration des feuilles et des aiguilles, comme cela s’est déjà produit par le passé. A l’inverse, un été particulièrement sec, comme celui de 2026, peut l’avancer de plusieurs semaines.

Qu’est-ce qui fait durer les couleurs automnales?

Peu de pluie et des vents modérés prolongent les couleurs d’automne, car les feuilles restent plus longtemps sur les arbres et ont le temps de prendre leurs plus belles teintes. Les gelées précoces et les périodes froides empêchent en revanche les feuilles de prendre des couleurs éclatantes.

Des mélèzes en automne. Image: Shutterstock

Les couleurs arrivent-elles partout au même moment?

Non. En règle générale, les feuilles commencent à changer de couleur en montagne avant que le phénomène ne gagne la plaine. MétéoSuisse a analysé les observations de ses stations phénologiques entre 1991 et 2020 pour le hêtre et le mélèze. Résultat: la coloration progresse à une vitesse d’environ 1,1 jour par 100 mètres d'altitude.

Image: MétéoSuisse

Les écarts peuvent néanmoins être marqués selon les régions et l’altitude. En général, les hêtres commencent à changer de couleur à grande échelle dès la fin septembre au-dessus de 1000 mètres, puis au cours des dix premiers jours d’octobre en plaine.

Image: MétéoSuisse

Chez le mélèze, les aiguilles commencent en moyenne à changer de couleur vers la mi-octobre au-dessus de 1500 mètres. En basse altitude, il faut attendre la fin octobre, voire le début novembre. Le calendrier varie toutefois fortement d’une année à l’autre: à Saint-Moritz, la coloration a commencé dès le 6 octobre en 2007, contre le 24 octobre en 2020.

Peut-on savoir où les couleurs seront les plus belles?

Oui. Suisse Tourisme a publié un aperçu des régions où les couleurs automnales atteignent «normalement» leur apogée:

Image: Suisse Tourisme

Où se rendre, et quand?

Comme on l’a vu, le pic des couleurs varie d’une année à l’autre. C’est pourquoi Suisse Tourisme propose depuis 2020 une carte des couleurs, régulièrement améliorée depuis son lancement. Cette carte interactive prévoit l’évolution de la coloration des feuilles dans toutes les régions de Suisse et à différentes altitudes. Elle est actualisée une fois par semaine à partir des données de MétéoSuisse.

La carte montre à la fois l’évolution et les prévisions de coloration des feuilles. Image: Suisse Tourisme

Plus de 250 webcams permettent en outre de voir à quoi ressemblent les conditions sur place. Il est également possible d’afficher des informations touristiques, comme les hôtels ou les parcs. De quoi préparer au mieux sa prochaine randonnée pour profiter des plus belles couleurs d’automne. (trad.: mrs)