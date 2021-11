People

Voici douze têtes d'affiche de Paléo 2022

Le plus grand festival en plein air de Suisse a dévoilé, ce mardi, les stars qui se produiront à Nyon du 19 au 25 juillet prochain.

Le Paléo c'est six jours et six nuits de musique et de bouffe. Ce mardi la manifestation a dévoilé les têtes d'affiche de son édition 2022. La billetterie du plus grand festival de Suisse en plein air ouvrira le 24 novembre à 10h pour l’abonnement six jours et le 1er décembre à midi pour les autres billets. En attendant, voici une brochette de douze têtes d'affiche qui seront présentes à Nyon en juillet prochain 👇.

Des bisous en mode hard rock pour commencer la semaine... Kiss le légendaire groupe américain de hard rock, devrait enflammer mardi la plaine de l'Asse. Image: DPA

... avec un soupçon de folk-punk Al Barr, chanteur principal des Dropkick Murphys, sera présent mardi à Nyon. Image: AP

Toujours rock, mais un peu moins nerveux le mercredi... Sting et ses 70 balais.

... quoiqu'avec eux Le chanteur Arthur Teboul va-t-il encore suer en 2022? Feu! Chatterton était déjà au Paléo en 2018. source: keystone

Jeudi, soirée belge avec Angèle... La Belge ici lors de la 44e édition du festival. Image: KEYSTONE

... et une petite dose de rap

Roméo Elvis est rappeur, mais aussi acteur. Ici, lors du 77e Festival international du film de Venise en 2020. Image: EPA ANSA

Une petite pause pour parler de l'affiche 👇 Publicité L'affiche du Paléo 2022 nous en bouche un coin de Jonas Follonier

Vendredi tout est permis PNL... Les deux frangins du rap français se sont donnés rendez-vous à Nyon.

... on reste dans l'exercice de style français Grand Corps Malade sera là pour raconter ses histoires. Image: KEYSTONE

Il vient de sortir son nouvel album, Orelsan sera là le samedi... Le rappeur français, en 2018, quand il n'avait pas encore de chaveux blancs... sourrce: keystone

... comme Tryo Le groupe a sorti son huitième album cet été. Image: KEYSTONE

Et le dimanche, on pourra compter sur Stromae pour s'ambiancer En 2014 l'artiste belge avait fait un arrêt à Paléo. source: Keystone

... et, pour finir en fanfare (et avec un jeu de mots pourri): Meute Le groupe allemand est tout bonnement une fanfare techno.

(jah)