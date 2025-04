L’humoriste Marie s’infiltre est passée par les rues de Lausanne pour donner son sentiment sur la ville romande, en vidéo. images: marie s’infiltre, instagram

Les trains CFF «sont à l’heure» selon cette star française

L’humoriste excentrique et culottée «Marie s’infiltre» est passée par Lausanne et en a profité pour pointer quelques clichés romands et évoquer les transports publics. Le tout, en vidéo.

Plus de «Divertissement»

Raconter une ville en quelques secondes, c’est toujours un exercice particulièrement risqué. Ses habitants, tels des chiens de garde devant une propriété inaccessible, sont en embuscade pour commenter, rectifier, grogner, dramatiser et, accessoirement, se vexer.

Cette semaine, comme s’ils étaient les fondateurs ou les propriétaires de la capitale vaudoise, les Lausannois se sont donc logiquement rués sous la publication de l’humoriste Marie s’infiltre pour réagir à sa petite vidéo réalisée dans le centre-ville.

Et le passif agressif est de mise: «Sympa, mais un peu stéréotypé quand même😉» Un commentaire sur Instagram

De quoi parle-t-on? De l’une des personnalités françaises les plus clivantes et populaires du moment et de sa promenade dans les rues de Lausanne, cette semaine. Armée de son seul smartphone, Marie s’infiltre a capturé quelques coins emblématiques (ou non) de la ville, pour offrir son sentiment sur ce qu’elle découvrait.

Un exercice pas tout à fait gratuit, puisque c’est sa manière toute à elle de promouvoir ses spectacles, dont celui qui aura lieu le 6 novembre prochain à l’Arena de Genève. Comme elle le dit elle-même dans sa vidéo, même si «Genève c’est pas Lausanne», la star a bien compris que son public potentiel est non seulement romand, mais susceptible d’enjamber l’effrayante frontière genevoise quelques heures pour ses beaux yeux.

Forcément, lorsque des Français déboulent à Lausanne la (très) tranquille, ça dégaine les clichés sur les Suisses en général.

«Passer devant une bijouterie, une chocolaterie, une banque, une bijouterie, une chocolaterie, une banque, une horlogerie (sic)» Marie s’infiltre, sur Instagram (et à Lausanne)

Le ton est taquin, mais beaucoup moins fouetté que d’habitude. On sent qu’elle a envie de nous caresser dans le sens du poil, tout en rappelant ponctuellement que les Vaudois sont de grosses feignasses bourrées de pognon. «Voir la ville se réveiller doucement, il n’est que 11h», «toujours traverser quand le petit bonhomme il est vert», «voir la ville se réveiller, il est midi», «monter doucement des collines, les redescendre», «voir la ville réveillée, il est 14h».



«Lausanne, là où on prend le temps de voir le temps s’arrêter. Là où il se fige et disparaît» Marie s’infiltre

La vidéo en intégralité: Vidéo: instagram

Puis viendront les transports publics.

«Essayer d’attraper le tram, qui est à l’heure. Non, le bus! Non le tram! Attends... c’est quoi?»

Presque! Les fameux trolleybus de Lausanne. Mais sont-ils vraiment à l’heure? Cette question déchire les citoyens du monde depuis la naissance des transports publics. Surtout en Suisse, là où tout est (très, très) souvent à l’heure, mais où il est manifestement (très, très) difficile de l’admettre.

Marie s’infiltre remettra d’ailleurs la ponctualité sur la table (ou plutôt les rails) au moment de grimper dans un wagon et de se lancer dans une publicité rare pour ces pauvres CFF, continuellement harcelés par une population exigeante.

«Genève c’est pas Lausanne, mais c’est à 42 minutes de train et je sais qu’ils sont à l’heure» Et bim.

Au final, rien de bien méchant, mais suffisant pour aimanter les Romands sous la vidéo publiée mardi soir sur Instagram. Entre gratitude et grognement, et parfois les deux en même temps, c’est toujours un délice de les parcourir.

La mauvaise foi: «Le train, à l'heure?! Pas vraiment»

Le réalisme: «Va à la place de la Riponne»

Le passif agressif: «Merci pour le joli regard idyllique et poétique (bien que pas tout à fait réaliste)»

Le vroum vroum: «L'enfer cette ville où les politiciens enlèvent des places de parking pour faire du fric»

L’aigreur: «Les apparences... Lausanne c’est aussi des travailleurs… plus de 45 heures par semaine.. des impôts des mendiants et j’en passes... arrêter de raconter ton fantasme» (on a conservé l’orthographe d’origine)

Et puis voilà un vrai tatillon: «A 14h y'a plus de marché Rue Centrale à Lausanne si jamais»