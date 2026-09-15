beau temps14°
DE | FR
burger
Suisse
Donald Trump

La Genève internationale a perdu plus de 2800 postes à cause de Trump

The United Nations (UN) flag is seen flying at The Allee des Nations (flags alley) at the European headquarters of the United Nations in Geneva, Switzerland, Wednesday, May 20, 2026. (KEYSTONE/Salvato ...
Image: KEYSTONE

La Genève internationale a perdu plus de 2800 postes à cause de Trump

Le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche a fait très mal à la Genève internationale.
15.09.2026, 08:5815.09.2026, 08:58

Plus de 2800 postes ont été perdus parmi les organisations internationales à Genève depuis le retour de Donald Trump à la présidence américaine. Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) estime ce chiffre «moins important que redouté».

Selon les données qu'il a relayées lundi soir, ces institutions employaient 25 696 personnes en 2024. En revenant début 2025 à la Maison-Blanche, Donald Trump avait annoncé des coupes dans les financements américains à des agences onusiennes et à des ONG, auxquelles se sont ajoutées celles d'autres pays.

Trump risque fort de lui «coûter son job»: une Suissesse raconte
Trump risque fort de lui «coûter son job»: une Suissesse raconte

Près de deux ans plus tard, le nombre d'emplois est un peu inférieur à 23 000. Mais il ne porte pas sur les ONG. De même, l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR) ou l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ont biffé de nombreux postes, au-delà de ceux perdus au siège genevois.

Trois Etats additionnels ont ouvert une représentation à Genève. Le nombre d'organisations internationales atteint 29 au total, une de plus. (ats)

L'actu internationale jour et nuit
Il a un plan pour faire vaciller Poutine le 20 septembre à midi
1
Il a un plan pour faire vaciller Poutine le 20 septembre à midi
de Anna KORKMAN, finlande
Pourquoi Trump a promis un bon gros chèque à tous les Américains
10
Pourquoi Trump a promis un bon gros chèque à tous les Américains
Paris: le ticket de transport en carton va disparaître
Paris: le ticket de transport en carton va disparaître
Netanyahou redoute cet homme
Netanyahou redoute cet homme
de Pierre Heumann, Tel Aviv
Thèmes
Les manifestations contre Trump, à LA et ailleurs
1 / 13
Les manifestations contre Trump, à LA et ailleurs
source: sda / allison dinner
partager sur Facebookpartager sur X
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
F-35: Cet élu romand veut envoyer les menteurs politiques en prison
Carlo Sommaruga n'a que très peu goûté les révélations autour de l'achat des F-35. Il va déposer un texte lundi au Conseil des Etats pour condamner les responsables qui mentiront délibérément.
Malgré les années d'expérience, Carlo Sommagura sait encore s'indigner. Et les affaires autour de l'acquisition des avions de combat F-35, dont le fait que le montant n'aurait jamais été fixe, ont eu le dont de l'irriter.
L’article