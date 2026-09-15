Image: KEYSTONE

La Genève internationale a perdu plus de 2800 postes à cause de Trump

Le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche a fait très mal à la Genève internationale.

Plus de «Suisse»

Plus de 2800 postes ont été perdus parmi les organisations internationales à Genève depuis le retour de Donald Trump à la présidence américaine. Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) estime ce chiffre «moins important que redouté».

Selon les données qu'il a relayées lundi soir, ces institutions employaient 25 696 personnes en 2024. En revenant début 2025 à la Maison-Blanche, Donald Trump avait annoncé des coupes dans les financements américains à des agences onusiennes et à des ONG, auxquelles se sont ajoutées celles d'autres pays.

Près de deux ans plus tard, le nombre d'emplois est un peu inférieur à 23 000. Mais il ne porte pas sur les ONG. De même, l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR) ou l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ont biffé de nombreux postes, au-delà de ceux perdus au siège genevois.

Trois Etats additionnels ont ouvert une représentation à Genève. Le nombre d'organisations internationales atteint 29 au total, une de plus. (ats)