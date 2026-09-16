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Le Centre Vaud lance Giancarlo Sergi pour le Conseil d'Etat

Le Centre Vaud lance Giancarlo Sergi pour le Conseil d'Etat

Le Centre Vaud a fait le choix d'une candidature «rassembleuse, portée par une personnalité engagée dans la vie du parti et déterminée à défendre une politique pragmatique.
16.09.2026, 22:5516.09.2026, 22:55

Le Centre Vaud a validé la candidature de Giancarlo Sergi pour l'élection au Conseil d'Etat en février prochain. Seul candidat en lice au sein de son parti, le président de la section cantonale a été officiellement investi par l'assemblée des délégués, mercredi soir à Gland.

Le Centre Vaud a fait le choix d'une candidature «rassembleuse, portée par une personnalité engagée dans la vie du parti et déterminée à défendre une politique pragmatique, responsable et proche des réalités de la population», écrit le parti dans un communiqué mercredi soir.

Giancarlo Sergi s'est lancé dans la course au Conseil d'Etat après un divorce houleux avec Valérie Dittli, qui a claqué la porte du Centre pour créer son propre parti. Mais aussi après la décision de la conseillère nationale Isabelle Chappuis de rester à Berne.

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Agé de 52 ans, Giancarlo Sergi a repris la présidence du Centre Vaud en mai dernier. Avant de se lancer en politique, cet économiste et docteur en management s'est notamment fait connaître en tant que président de Swiss Basketball et directeur général du Béjart Ballet Lausanne.

Outre le Conseil d'Etat, la candidature de Giancarlo Sergi doit servir à «tirer» la liste du Centre pour le Grand Conseil, qui reste le grand objectif du parti. Le Centre souhaite en effet retrouver sa place au Parlement et même former un groupe, avec au moins cinq députés.

Pour ces élections cantonales, le parti a décidé de former une alliance centriste avec les Vert'libéraux, les Libres et le Parti évangéliste vaudois. Il tourne ainsi le dos à l'Alliance vaudoise, fondée avec le PLR et l'UDC lors des précédentes élections de 2022. (sda/ats)

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