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Edelweiss supprime des vols vers les Etats-Unis à cause de Trump

La compagnie aérienne suisse réagit à la baisse de la demande pour les vacances aux Etats-Unis - et supprime également d'autres liaisons.

Benjamin Weinmann Suivez-moi

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Ces derniers temps, le flot de mauvaises nouvelles émanant de la Maison-Blanche ne se tarit pas. Déploiement à large échelle de la police de l'immigration, guerre contre l'Iran, droits de douane, dispute avec le pape – la liste est longue et risque de ne pas s'arrêter de sitôt. Par son comportement, Donald Trump a gâché l'envie de nombreuses personnes de passer leurs vacances aux Etats-Unis, au grand dam des entreprises touristiques.

La compagnie aérienne suisse Edelweiss, spécialisée dans les vols vacances, en fait également les frais. Elle a donc décidé de réagir, en supprimant de son programme estival deux liaisons vers les Etats-Unis. Il s'agit de Denver, dans le Colorado, et de Seattle, dans l'Etat de Washington.

Edelweiss supprime notamment ses vols à destination de Seattle. Image: wikimedia

Ces suppressions impacteront également les vols vers Las Vegas. Si la ville reste desservie, la fréquence des vols sera réduite en début d'été et à l'automne. La raison? Edelweiss évoque une «baisse de la demande vers certaines destinations aux Etats-Unis».

Oman est également exclu

La liste des suppressions ne se limite toutefois pas aux Etats-Unis. Cet hiver, Mascate et Salalah, en Oman, ne figureront plus dans le programme de vols d'Edelweiss. La compagnie aérienne affirme:

«Ces ajustements sont dus aux répercussions persistantes de la situation géopolitique, notamment en lien avec le conflit au Proche-Orient» Edelweiss

Une autre raison invoquée par Edelweiss est l'évolution des prix du carburant. En effet, le blocus du détroit d'Ormuz dans le cadre de la guerre en Iran a fait exploser les prix du kérosène. Récemment, l'association des compagnies aériennes européennes, dont font partie Swiss et Edelweiss, s'est même adressée à l'UE pour réclamer un soutien politique.

On vous en parlait ici 👇 Swiss et Edelweiss demandent de l'aide pour faire voler leurs avions

Les passagers ayant déjà réservé leurs vols à destination des Etats-Unis ou d'Oman seront contactés par Edelweiss. Ils seront réacheminés sur d'autres vols ou, s'ils le souhaitent, se verront rembourser le prix de leur billet.

Edelweiss ne desservira bientôt plus non plus Oman. Image: keystone

Le ton a nettement changé

Début 2026, avant le déclenchement de la guerre en Iran, le ton était très différent chez Edelweiss: «Cette année, nous voulons desservir Seattle trois fois par semaine au lieu de deux», avait déclaré le directeur de la compagnie aérienne, Bernd Bauer, dans un entretien à CH Media. Il ajoutait:

«Denver est relativement stable avec deux à trois vols par semaine. Et Tampa, en Floride, marche très bien. Las Vegas a récemment enregistré des résultats satisfaisants» Bernd Bauer

A l'époque déjà, il avait toutefois admis que la situation était «très difficile à prévoir». «L'année dernière, nous avons d'abord pensé que nous ne ressentirions aucun impact, mais nous avons finalement subi un ralentissement, surtout en provenance de Suisse», avait-il expliqué. Bernd Bauer n'avait donc pas exclu de modifier les horaires de vol. C'est désormais chose faite.

Swiss supprime également des vols

Il y a un mois, Swiss, annonçait la suppression de plus de 300 vols cet été, dont plusieurs liaisons vers Chicago. Elle justifiait cette décision par la pénurie persistante de pilotes et les problèmes de moteurs. Pourtant, compte tenu de la baisse significative de la demande vers les Etats-Unis, ces mesures pourraient bien tomber à point nommé. La compagnie aérienne a confirmé ces derniers mois que la demande était en baisse, en particulier pour les vols vers les Etats-Unis en classe économique.

Pour l'instant, Swiss ne prévoit toutefois pas de modifications, comme l'a indiqué son porte-parole Michael Pelzer. La compagnie maintient son programme de vols actuel vers les Etats-Unis. Mais, comme le montre l'exemple d'Edelweiss, les choses peuvent changer rapidement.