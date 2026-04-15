En manque de carburant, le groupe Lufthansa, dont font également partie les compagnies aériennes suisses Swiss et Edelweiss, sollicite l'aide de l'UE par l'intermédiaire de son association. Image: Imago / Ardan Fuessmann

Swiss et Edelweiss demandent de l'aide pour faire voler leurs avions

La guerre au Moyen-Orient et le blocage du détroit d'Ormuz sèment l'inquiétude parmi les compagnies aériennes. Elles exigent désormais le soutien de l'UE sur plusieurs fronts.

Benjamin Weinmann Suivez-moi

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Les compagnies aériennes vont-elles bientôt manquer de carburant? C'est la question qui obsède l'aviation comme aucune autre en ce moment. La cause: la guerre contre l'Iran menée conjointement par les Etats-Unis et Israël. Le blocus du détroit d'Ormuz, par lequel transitent habituellement les livraisons de pétrole en provenance de la région, plonge le secteur dans un état d'alerte.

Ces derniers jours, des perturbations dans l'approvisionnement en kérosène ont déjà été constatées dans des aéroports asiatiques et italiens. Comme le rapporte l'agence de presse allemande DPA, les compagnies aériennes européennes adressent désormais des revendications précises à Bruxelles.

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Craignant une pénurie imminente de kérosène et d'autres répercussions de la guerre contre l'Iran, elles réclament des mesures d'urgence à la Commission européenne. L'association Airlines for Europe (A4E) plaide ainsi pour une surveillance de la disponibilité du kérosène au niveau européen, avec des informations directes transmises par les fournisseurs. L'association regroupe notamment le groupe Air France-KLM, Ryanair, EasyJet, British Airways, Iberia et le groupe Lufthansa, auquel appartiennent également Swiss et Edelweiss.

La crainte de perdre des créneaux horaires

L'association milite par ailleurs pour un allègement financier: elle souhaite notamment une suspension temporaire du système d'échange de quotas d'émission et la suppression des taxes sur le transport aérien. Dans le cadre du système européen d'échange de quotas d'émission (ETS), les compagnies aériennes doivent acquérir des certificats pour leurs émissions de gaz à effet de serre.

L'association réclame également une sécurité et une meilleure clarté juridiques concernant la législation en vigueur, notamment en ce qui concerne les créneaux horaires (slots). Ces fenêtres de décollage et d'atterrissage, qu'une compagnie aérienne doit utiliser dans les aéroports très fréquentés pour les conserver, sont au cœur des préoccupations.

L'association plaide notamment pour que les créneaux non utilisés en raison de fermetures d'espace aérien liées au conflit ne soient pas comptabilisés comme inutilisés. Mardi, Swiss a, par exemple, annoncé prolonger l'arrêt de ses vols vers Dubaï jusqu'au 11 juillet, en raison de la situation au Moyen-Orient.

L'association évoque également des réglementations concernant les réserves minimales de carburant et un achat groupé de kérosène à l'échelle européenne. Sa directrice générale, Ourania Georgoutsakou, indique:

«Ce sont des mesures temporaires pour traverser la situation actuelle, ainsi que des planifications à plus long terme afin d'être préparés pour l'avenir.»

Ourania Georgoutsakou, directrice générale de l'association Airlines for Europe (A4E). Image: Imago

Des inquiétudes à propos des vacances d'été

Dès le week-end, l'association européenne des aéroports (ACI) avait averti: si le transit par le détroit d'Ormuz ne reprenait pas «de manière significative et stable» dans les trois prochaines semaines, une pénurie de kérosène dans l'UE deviendrait vraisemblablement une réalité.

Une porte-parole de la Commission européenne a indiqué qu'il n'y avait, pour l'heure, aucun signe de pénurie de carburant dans l'Union européenne, mais que des problèmes d'approvisionnement pourraient survenir prochainement. «Nous nous coordonnons actuellement de très, très près avec nos Etats membres et l'industrie», a-t-elle expliqué.

Dans quelques mois, les vacances d'été marqueront pour les compagnies aériennes le début de leur haute saison. Des vols pourraient-ils être sacrifiés à la pénurie de kérosène ou à la flambée des prix? Silvia Exer-Kuhn, porte-parole de Swiss, répond:

«Nous ne prévoyons actuellement aucune adaptation de notre exploitation aérienne en raison d'un manque de carburant ou de la hausse des prix.»

L'approvisionnement en carburant sur les sites zurichois et genevois de Swiss est «actuellement assuré», poursuit-elle.

Une surveillance accrue en Asie

Sur ses destinations également, Swiss ne constate pour l'instant «aucune restriction concrète» dans ses opérations. «Nous suivons l'évolution de la situation très attentivement, en particulier en Asie», précise Exer-Kuhn. C'est là que des goulots d'étranglement dans l'approvisionnement seraient les plus à craindre.

«La raison en est qu'en Asie, il existe une forte dépendance aux produits du Golfe arabique et de Chine.» Silvia Exer-Kuhn, porte-parole de Swiss.

La porte-parole souligne que la situation est dynamique et peut évoluer rapidement:

«Nous prenons, au sein du groupe Lufthansa, les précautions nécessaires pour pouvoir réagir rapidement et de manière ciblée si besoin.»

L'achat de kérosène s'effectue chez Swiss par l'intermédiaire du siège de Lufthansa.



Un stratagème bien connu dans le secteur est le «tourisme du plein»: il arrive que les compagnies aériennes fassent le plein dans des aéroports étrangers parce que le kérosène y est moins cher. Cette pratique serait-elle envisageable si le kérosène venait à manquer en Europe? Pour Exer-Kuhn:

«Nous n'avons rien changé à notre stratégie de ravitaillement de nos avions. En règle générale, l'avion est ravitaillé pour le vol aller à l'aéroport de départ, et pour le vol retour à destination.»

Des règles européennes claires encadrent ce sujet. Il peut toutefois arriver, dans des cas exceptionnels, que le carburant pour le vol de retour soit déjà à bord, par exemple lors de problèmes d'approvisionnement ponctuels.

A partir de mai, la gueule de bois du kérosène

L'Office fédéral pour l'approvisionnement économique du (OFAEP) a récemment indiqué à CH Media (éditeur de watson) que l'approvisionnement de la Suisse devrait être assuré jusqu'à fin avril. A partir de mai, les livraisons manquantes devraient toutefois également se faire sentir en Europe. Thomas Grünwald, porte-parole de l'OFAEP, indique:

«Des mesures appropriées sont prêtes en cas de pénurie d'approvisionnement»

La Confédération pourrait, si nécessaire, libérer des réserves obligatoires. Celles-ci ne couvrent cependant les besoins en kérosène des compagnies aériennes que pour trois mois. La question se poserait alors de savoir quelle part de ces réserves libérer si l'on devait s'attendre à ce que la pénurie se prolonge.

(Avec des informations de la DPA)