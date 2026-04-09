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Grève chez Lufthansa: Swiss réagit

Ein Airbus A330-300 der Swiss startet am Flughafen Zuerich am Mittwoch, 23. Juli 2025, in Kloten. (KEYSTONE/Christian Merz)
Swiss réagit à la grève annoncée chez Lufthansa.Image: KEYSTONE

Pourquoi Swiss va utiliser de plus grands avions

La grève annoncée chez Lufthansa pousse la compagnie à croix blanche à prendre des mesures. Des avions à plus grosses capacités sont notamment prévus pour certaines destinations.
09.04.2026, 12:3609.04.2026, 12:36

La compagnie aérienne Swiss réagit à la grève annoncée chez Lufthansa. Elle prévoit d'utiliser des avions plus grands sur les vols à destination de Francfort et de Munich, afin de permettre à certains passagers d'atteindre malgré tout leur destination.

«Nous sommes conscients que les grèves entraînent des désagréments pour de nombreux voyageurs. Notre objectif est donc de mettre à disposition des capacités supplémentaires dans la mesure de nos possibilités», a écrit Swiss jeudi matin. Pour l'instant, cela concerne huit vols entre Zurich et Francfort ainsi qu'entre Zurich et Munich. D'autres vols pourraient s'y ajouter, selon Swiss.

Swiss envisage des «mesures drastiques» à Genève

Aux hubs de Munich et Francfort, tous les vols de Lufthansa seront touchés par la grève à partir de vendredi, de 00h01 à 22 h00, a annoncé le syndicat Ufo. Elle a lieu en raison de négociations sur la convention collective chez Lufthansa et, selon l'Ufo, du refus de l'entreprise de négocier une convention collective sociale chez Cityline. Environ 800 emplois sont en jeu.

Des rotations annulées à Genèves

Swiss, filiale de Lufthansa, est en étroite collaboration avec l'entreprise, a-t-on ajouté. Les voyageurs sont invités à vérifier régulièrement le statut de leur réservation et à mettre à jour leurs coordonnées si nécessaire. C'est le seul moyen pour eux d'être contactés directement en cas d'annulation de vol.

A ce stade, à Genève, deux rotations avec Francfort et Munich prévues vendredi matin sont annulées, a affirmé jeudi à Keystone-ATS le porte-parole de Genève Aéroport, Ignace Jeannerat. Les passagers sont priés de prendre contact avec la compagnie pour obtenir les meilleures indications. (jzs/ats)

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