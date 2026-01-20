Une manifestation anti-Trump dégénère à Zurich

Vidéo: watson

Une manif anti-Trump dégénère en Suisse

Lundi soir à Zurich, jour d'ouverture du Forum économique mondial à Davos, plus de 2000 personnes ont marché contre Donald Trump et «la réunion des oligarques». Les manifestations ont dégénéré en violences.

Plus de «Suisse»

Des débordements ont éclaté à la fin d'une manifestation anti-Trump lundi 19 janvier à Zurich. Plusieurs milliers de personnes ont participé à ce rassemblement qui fait écho au coup d'envoi du Forum économique mondial (WEF) à Davos.

Cette manifestation, placée sous le slogan «Trump still not welcome!», est partie du complexe de l’hôtel de ville peu avant 19 heures. Le cortège a ensuite traversé les 1er et 4e arrondissements avant de rejoindre Helvetiaplatz, où les premiers participants sont arrivés vers 20h30. Selon la police, des pétards, des fumigènes et d’autres engins pyrotechniques ont été déclenchés à plusieurs reprises tout au long du parcours.

Le communiqué de la police municipale de Zurich fait également état de graffitis et de jets de peinture sur les façades de bâtiments, ainsi que de vitrines brisées à l’angle de la Bahnhofstrasse et de la Uraniastrasse. A ce stade, l’ampleur exacte des dégâts matériels n’est pas encore connue.

A la fin de la manifestation, d'autres protestataires ont poursuivi leur parcours, non annoncé cette fois-ci, dans le quartier de la Militärstrasse et de la Kasernenstrasse. Après avoir initialement toléré un blocage de la rue par les manifestants, la police indique dans le communiqué les avoir «dispersé» peu après 21h30 à l'aide d'un canon à eau. Les protestataires ont alors riposté en ciblant les forces de l'ordre avec des jets de pierres et des feux d'artifice, provoquant une riposte de la police par des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc, ajoute le texte. Le calme est revenu peu avant 23 heures. Pour l'heure, aucune information ne fait état de blessés.

Deux policiers auraient été touchés par des jets pierres, mais sont indemnes. La police n'avait initialement reçu aucun signalement de manifestants blessés. La manifestation, organisée par le Mouvement pour le socialisme (MPS), visait à protester contre la présence du président américain Donald Trump au Forum économique mondial de Davos. (sbo avec ats)