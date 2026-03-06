Image: Keystone, montage watson

Une majorité de partis critiques sur les F-35 et la TVA

La majorité des partis ont réagi de manière critique vendredi aux projets du Conseil fédéral liés aux avions de combat F-35. La hausse de la TVA envisagée pour financer les dépenses ne convainc pas non plus.

À gauche, Les Verts et le PS réclament l’abandon des avions américains. Les écologistes dénoncent un projet dont les coûts «échappent à tout contrôle». «Arrêtons de jeter encore plus d’argent dans ce gouffre sans fond que représentent les F-35», a déclaré la conseillère nationale verte (NE) Clarence Chollet. Le parti écologiste demande l’arrêt immédiat de l’acquisition et rejette également une hausse de la TVA pour financer les dépenses militaires.

Le PS critique lui aussi les coûts supplémentaires liés au F-35 ainsi que les retards dans d’autres projets d’armement, comme le système de défense sol-air Patriot.

«L’acquisition du F-35 entraîne des coûts supplémentaires considérables» la conseillère nationale zurichoise Priska Seiler Graf

Le parti exige davantage de transparence sur les risques, les retards et les coûts des programmes d’armement.

L’UDC et le PLR souhaitent augmenter le budget de la défense, mais rejettent une hausse des impôts pour financer ces dépenses. Le PLR estime que l’armée doit être correctement équipée dans un contexte international instable, tout en refusant des mesures qui pénaliseraient la population, les PME et la compétitivité du pays.



PVL et Centre plus nuancée

Les Vert’libéraux adoptent une position plus nuancée. Ils soutiennent le respect du plafond de six milliards de francs pour l’achat des F-35, tout en regrettant le crédit supplémentaire lié au renchérissement. Le parti se montre également sceptique face à un financement par la TVA.

En revanche, il salue l’examen d’un système européen complémentaire de défense aérienne. «Il est judicieux que le Conseil fédéral recherche dès à présent une solution européenne supplémentaire», a déclaré le conseiller national argovien Beat Flach.

Le Centre soutient pour sa part l’approche du gouvernement. Le parti estime qu’une hausse de la TVA constitue «la voie la plus équitable et la plus viable sur le plan politique» pour financer les dépenses de sécurité, selon la présidente du groupe parlementaire Yvonne Bürgin (ZH). Il juge également nécessaire l’acquisition des F-35 pour garantir la sécurité de l’espace aérien suisse. (sda/ats)