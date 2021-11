Trafiquant de cannabis et de cocaïne arrêté dans l'Est vaudois

Image: KEYSTONE

Interpellé le 8 mars dernier, le Français âgé de 31 ans a reconnu vendre, cultiver et consommer du cannabis, mais également consommer et vendre de la cocaïne.

La police cantonale a mis la main sur un trafiquant de cannabis et de cocaïne actif dans l'Est vaudois. Ce Français âgé de 31 ans a été interpellé le 8 mars dernier par les gendarmes du poste d'Aigle (VD) dans une commune de la région, où il résidait illégalement.

Lors de la fouille de l'appartement, les policiers ont découvert 12 plants de chanvre, plus de 1 kg de résine de cannabis, 870 grammes d'herbe de cannabis, 97 grammes de pollen de cannabis et 24 grammes de cocaïne, ainsi que tout le matériel nécessaire à sa culture en intérieur (trois tentes), a communiqué lundi la police. Tous ces produits ont été saisis.

Vente et consommation de cocaïne

Lors de son audition, le trentenaire a reconnu vendre, cultiver et consommer du cannabis, mais également consommer et vendre de la cocaïne. En outre, les contrôles ont montré qu'il séjournait illégalement en Suisse depuis le printemps 2020 et conduisait un véhicule, tout en étant sous le coup d'un retrait de permis en France. Il a été placé en détention provisoire.

Les investigations se poursuivent sous la responsabilité du procureur du Ministère public STRADA afin de déterminer l'entier de l'activité délictueuse du prévenu. Elles sont menées par les gendarmes du poste d'Aigle. (sda/ats)