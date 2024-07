A Bâle, de la kétamine et de la MDMA dans une figurine de bouddha

Une saisie de 13 kilos de kétamine et d'un kilo de MDMA a été effectuée à Bâle. Un Néerlandais tentait de les transporter par train depuis Berlin, notamment dans une figurine en forme de bouddha.

Treize kilos de kétamine et un kilo de MDMA ont été saisis à Bâle dans un train en provenance de Berlin. Les stupéfiants étaient dissimulés dans des boîtes de conserve, des sachets et une figurine en forme de tête de bouddha transportés par un Néerlandais.

Les drogues ont été découvertes le 2 avril peu avant l'arrivée du train à la gare de Bâle. La saisie n'a été annoncée que lundi pour des «raisons tactiques liées à l'enquête», a indiqué lundi l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF).

Lors d'une opération commune de l'OFDF et de la police fédérale allemande, un voyageur néerlandais a été contrôlé peu avant l'entrée dans la gare de Bâle dans un train ICE venant de Berlin. Dans sa valise se trouvaient 28 boîtes de conserve, 8 sachets et une figurine décorative en forme de tête de bouddha.

Les canettes et les sachets contenaient «une substance inconnue». La radiographie de la figurine en forme de tête de bouddha a révélé «des anomalies». Elle a été «percée et échantillonnée». Elle contenait aussi des stupéfiants. Au total, 13 kilos de kétamine, un psychotrope, et un kilo de MDMA, qui fait partie de la classe des amphétamines, ont été saisis.

(sda/ats)