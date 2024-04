Un important trafic de coke et de kétamine démantelé en Gruyère

Un important trafic de stupéfiants a été démantelé par la police fribourgeoise. De la kétamine, notamment, était acheminée de la France vers la Gruyère.

La police cantonale fribourgeoise a démantelé un trafic de cocaïne et de kétamine. Plus de 80 personnes, consommateurs et revendeurs, ont été dénoncées à la justice.

Les deux principaux suspects auraient vendu entre 2020 et 2023 plus de 2 kilos de cocaïne et 5 kilos de kétamine à des consommateurs dans la région de Bulle, dont quatre mineurs âgés entre 16 et 17 ans.

Les auteurs présumés du trafic, âgés de 22 et 23 ans et domiciliés dans le district de la Gruyère, se trouvent en détention préventive, précise vendredi la police. Ils importaient la drogue depuis la France.

«Cette enquête nous a permis de mettre en lumière l'émergence d'une nouvelle drogue dans le canton de Fribourg, cantonnée au district de la Gruyère» Ramon Mooser, chef de la brigade des stupéfiants

La kétamine est un narcotique de synthèse qui provoque des états dissociatifs et des hallucinations. Elle se consomme principalement par voie orale, nasale, précise le police. Cette drogue est de plus en plus consommée par des jeunes dans les festivals.

(sda/ats)