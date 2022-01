Nordmann-Nantermod: notre duel sur le nucléaire en Suisse

Quel mix énergétique a votre préférence, et pourquoi?

Philippe Nantermod: Le mix actuel est performant. Il nous permet d’avoir du courant en quantité, à un prix abordable. Il faudra le renforcer avec davantage de solaire et d’hydroélectricité. Cela dit, il inclut une part importante de nucléaire. Je pense qu’il sera sans doute utile de réfléchir à remplacer de vieilles centrales nucléaires par des modèles plus modernes, plus sûrs, plus efficaces.

Roger Nordmann: Outre l’hydroélectricité et le solaire, je pense qu’il faut mieux utiliser le bois pour produire de l’électricité et de la chaleur en hiver. Une part d’éolien sera utile, car il produit plus en hiver. Enfin, la chaleur du sous-sol et la biomasse ont un rôle à jouer. Nous devons développer le «power-to-gaz», c’est-à-dire la transformation des surplus d’électricité de l’été en gaz de synthèse climatiquement neutre. Et ne jamais oublier l’efficacité énergétique!