Karin Keller-Sutter et Guy Parmelin s'envolent pour Washington

Le ministre de l'Economie et la présidente de la Confédération se rendent mardi aux Etats-Unis pour discuter avec les autorités américaines et tenter de réduire les droits de douane infligés à la Suisse.

La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter et le ministre de l'économie Guy Parmelin se rendent mardi à Washington. Ils veulent mener des discussions avec les autorités américaines sur les droits de douane.

L'objectif est de mener des discussions en vue d'améliorer la situation de la Suisse en matière de droits de douane, annonce le Département fédéral des finances (DFF). Washington les a fixés à 39% pour la Suisse dès le 7 août, soit nettement plus que l'UE (15%), le Royaume-Uni (10%) ou le Japon (15%), à la structure économique comparable.

Une offre plus attrayante

Lors d'une séance extraordinaire lundi, le Conseil fédéral a réaffirmé sa volonté de poursuivre les discussions avec les Etats-Unis. Le gouvernement entend présenter une offre plus attrayante, qui permette de diminuer le montant des droits de douane appliqués aux exportations suisses, tout en tenant compte des préoccupations des Etats-Unis.

La présidente de la Confédération et le vice-président du Conseil fédéral sont accompagnés d'une petite délégation composée notamment de la secrétaire d'Etat à l'économie Helene Budliger Artieda et de la secrétaire d'Etat aux questions financières internationales Daniela Stoffel.

Inconnue sur une rencontre avec Trump

L'envoyé spécial du Conseil fédéral pour les Etats-Unis, l'ambassadeur Gabriel Lüchinger, est également de la partie, a indiqué une porte-parole du DFF. La question de savoir s'il y aura un contact direct entre le gouvernement helvétique et le président américain Donald Trump restait ouverte mardi.

Idem pour les instances et les niveaux hiérarchiques impliqués dans les négociations entre la Suisse et l'administration américaine. Interrogé, le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) de Guy Parmelin n'a pas souhaité s'exprimer.

Le Conseil fédéral communiquera dès qu'il y aura des développements pertinents pour le public, précise le communiqué. (jzs/acu/ats)