Giovan Maria Zanini: Je n'ai pas de réponse définitive. Mais il n'y a rien d'étonnant dans ce fait: on connaît les réticences d'une partie du personnel soignant vis-à-vis de la vaccination. Cela fait des années qu'on travaille pour diminuer cette réticence, notamment par rapport au vaccin contre la grippe. Je constate qu'il y a moins de vaccino-scepticisme avec des maladies dont les risques pour la santé sont beaucoup plus élevés, comme l'Hépatite-B. C'est en fait représentatif de ce qui se passe au niveau de la population: on fait une évaluation risques-bénéfices. Or, quand on est soignant, on devrait aussi faire une évaluation risques-bénéfices pour le patient!