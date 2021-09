Tokyo 2020

Ces Jeux olympiques de la «loose» qui commencent

Démissions en chaîne, déclarations sexistes, coûts énormes et problèmes sanitaires: le parcours des JO de Tokyo a été semé d'embûches. La preuve en cinq points.

On n'a jamais autant parlé de Jeux Olympiques (ou «JO» pour se la jouer connaisseur) que ces dernières années. Pas parce qu'elles sont plus importantes, mais parce qu'elles sont jalonnées de rebondissements en tout genre.

Les Jeux olympiques de Tokyo 2020 (et non pas 2021) débutent ce soir 23 juillet et auront lieu jusqu'au 8 août. Les Paralympiques suivront, du 24 août au 5 septembre. Mais pour en arriver là, le chemin a été (très) long. On rembobine. Sortez vos popcorns.

A l'annonce le 8 …