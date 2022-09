Crise à l'EPFL: la facture d'électricité passe de 10 à 45 millions

«La Confédération nous demande de faire des scénarios à -30%, -50% et -60%. Réduire de 30% [...] on sait faire. En cas de coupure d'électricité, l'animalerie, les infrastructures critiques liées à la sécurité et les centres de données seraient les seuls secteurs maintenus. Nous sommes une institution très importante qui fait avancer la recherche, mais à la fin, sauf certains secteurs critiques qui seraient épargnés, s'il fallait tout couper un moment, il n'y aurait pas mort d'homme.»