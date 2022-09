Environ 1000 écoliers ont participé à cette course qui est organisée depuis 38 ans. Les deux dernières éditions avaient été annulées à cause de la pandémie. (ats/mndl)

Le nid de frelons se trouvait près du parcours emprunté par les enfants. Les insectes ont certainement été effrayés et ils ont attaqué. Des pompiers professionnels ont localisé le nid et ils l'ont rendu inoffensif, a indiqué la police bâloise à la télévision régionale Telebasel.

«Je souhaite à tous un prompt rétablissement et remercie profondément les Samaritains et les ambulanciers pour les excellents soins promulgués»

Une vingtaine d'écoliers ont été piqués par des frelons lors d'une course organisée dans la forêt de Lange Erlen mercredi, à Bâle. Des enfants ont été hospitalisés.

