On ne sait pas vraiment si cette image symbolique correspond à la réalité lorsque l'on recherche des contenus érotiques sur le web. Image: Shutterstock

Voici à quel point les gens cherchent du porno dans votre canton

Même si peu de gens l'admettent ouvertement, les films érotiques jouissent d'une grande popularité sur le Web. Mais existe-t-il des différences cantonales? Oui, et elles sont très marquées.

Quelle est la fréquence de recherche sur Internet des termes tels que «porno», «Pornhub» ou «Youporn»? En d'autres termes: à quelle fréquence les Suisses ont-ils envie de regarder des films érotiques et les cherchent-ils sur le Web?

«OnlineCasinosDeutschland.com» a analysé les données de recherche Google des douze derniers mois (août 2023 à juillet 2024) à l'aide d'outils tels que Google Trends et Mangools KWFinder. Des différences significatives entre les cantons ont été mises en évidence:

Avec plus de 22 millions de recherches internet, soit de quatorze par personne, le canton de Zurich arrive nettement en tête. Le canton de Vaud arrive en deuxième position avec 13 requêtes par tête. Le Tessin vient compléter le podium. A noter que tous les cantons romands, hormis Fribourg et le Jura sont dans le Top 10 des plus coquins.

On ne peut que spéculer sur les raisons de ces résultats. Ce qui est sûr, c'est que Zurich et Lausanne attirent beaucoup de jeunes.

En fin de classement, nous trouvons le canton de Fribourg. Le porno est également nettement moins recherché à Nidwald et dans les Grisons.

L'étude a également examiné s'il existait des points forts saisonniers. Noël semble en être un. Les foyers suisses ne sont pas seulement plongés dans le recueillement chrétien. (fox)

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci