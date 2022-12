Plusieurs villes romandes espionnent leurs arbres et elles ont une bonne raison

L'objectif n'est toutefois pas d'équiper tous les arbres de Suisse de capteurs, souligne Eric Amos. «Le système développé est conçu pour les villes et les villages, afin de pouvoir surveiller les arbres qui, en raison de leur taille ou de leur situation, présentent un grand potentiel de dommages.»

Au cours des douze prochains mois, le système sera optimisé grâce à l'expérience acquise avec les 100 premiers arbres. Le produit devrait être mis sur le marché au plus tôt en 2024.

Pour des raisons de confidentialité, Eric Amos ne peut pas révéler le fonctionnement exact du système développé pour surveiller l'état de santé des arbres. A l'exception de ceci: il s'agit d'un appareil non-invasif qui se fixe à l'extérieur du tronc d'arbre et qui mesure différents paramètres, dont la statique de l'arbre.

En attendant, la plupart des incidents sont - heureusement - sans gravité. Cette année, par exemple, un grand arbre s'est renversé au centre de Zurich, entraînant avec lui la caténaire du tramway, sans faire de blessés. Il en a été de même lors de la chute d'un arbre sur la route principale entre Genève et Lausanne, en juillet.

Mais les chutes d'arbres sont-elles vraiment un problème de sécurité si urgent? Il n'existe pas de statistiques à ce sujet au niveau national. Krebs paysagistes SA recense, pour sa part, neuf blessés et deux morts dans toute la Suisse, suite à des chutes d'arbres, en 2021.

Le projet, soutenu et financé à moitié par l'Agence suisse pour la promotion de l'innovation (Innosuisse), suscite un grand intérêt en Suisse romande. Une douzaine de communes et de villes sont déjà partenaires.

«Le nombre d'arbres dans les villes augmente afin de lutter contre les îlots de chaleur. Or, il est difficile pour les autorités de surveiller l'état de santé de centaines ou de milliers d'arbres et donc d'anticiper les risques suite à des chutes d'arbres»

Professeur à la Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture de Genève (Hepia), qui a développé l'appareil à énergie solaire en collaboration avec l'entreprise vaudoise Krebs Paysagistes, Eric Amos explique:

L'appareil mesure 24 heures sur 24 la vitalité de l'arbre et, en cas de menace de chute, donne l'alerte aux spécialistes compétents via une application. L'objectif est d'éviter que des personnes soient mises en danger ou que des dommages matériels ne soient causés.

Dans le cadre d'un projet pilote, une centaine d'arbres sont actuellement équipés de capteurs dans différentes communes comme Yverdon-les-Bains, Morges et Sion.

Plusieurs villes romandes espionnent leurs arbres et elles ont une bonne raison

Afin de protéger la population contre les chutes d'arbres, la Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture de Genève (Hepia) a développé un système d'alerte précoce. Actuellement, les 100 premiers arbres en sont équipés.

