Huit militants du climat inculpés pour avoir bloqué une banque



Huit militants du climat inculpés pour avoir bloqué une banque

Image: Keystone

Huit activistes de la protection du climat, dont sept Romands, sont inculpés à Zurich pour avoir bloqué l'entrée du Credit Suisse en juillet 2019. Le ministère public les accuse de contrainte et violation de domicile.

Ils sont huit, six femmes et deux hommes, dont sept sont romands. Huit militants du climat, qui passeront tous devant le Tribunal de district de Zurich, pour avoir bloqué l'entrée de la banque Credit Suisse à Paradeplatz, une place financière importante en Suisse. Le Ministère public du canton les met en accusation pour contrainte et violation de domicile. Il réclame des peines pécuniaires avec sursis.

Le rappel des faits

Le 8 juillet 2019, les huit prévenus ont participé à un sit-in pour bloquer l'accès au bâtiment de la grande banque, parmi des dizaines de militants présents. Ils protestaient ainsi contre les activités bancaires nuisibles pour le climat. Ils exigeaient aussi des grandes banques qu'elles cessent immédiatement de financer l'extraction du charbon, du pétrole et du gaz.

Ils n'ont pas seulement bloqué l'accès au bâtiment en s'asseyant devant l'entrée. Ils y ont aussi placé des pots de plantes et des vélos cadenassés entre eux.

Les policiers ont dû briser des chaînes avec un disque à trancher, puis évacuer les activistes en les portant. Ils ont interpellé 64 personnes. Les huit personnes à juger ces prochaines semaines à une date encore inconnue ne sont probablement pas les seules à être poursuivies.

Encore un procès climatique

En janvier dernier, la justice de Bâle-Ville a acquitté cinq activistes qui avaient bloqué, le même jour avec 14 camarades et pour les mêmes raisons, l'entrée au siège administratif de l'UBS, dans la cité rhénane. La Cour avait estimé que le rassemblement avait été paisible et non menaçant.

Les procès climatiques occupent aussi le Tribunal fédéral. En effet, les juges de Mon Repos doivent se pencher sur le cas des douze activistes du climat qui avaient singé une partie de tennis chez Credit Suisse à Lausanne. Ces militants, qui ont été condamnés par la Cour d'appel du Tribunal cantonal vaudois, ont saisi la Haute Cour en novembre dernier. (ats)

