Suisse

Ecologie

Les militants du climat s'attaquent à la place financière Suisse



Les militants du climat s'attaquent à la place financière Suisse

Ils demandent à la place financière suisse d'arrêter immédiatement ses investissements dans les énergies fossiles. Trois points à retenir.



Image: sda

Les activistes du climat demandent à la place financière suisse d'arrêter immédiatement ses investissements dans les énergies fossiles. Ils ont remis leurs revendications, lundi, à Credit Suisse sur la Paradeplatz à Zurich.

Qu'est-ce que les activistes revendiquent?

Ce que les militants de «Rise Up For Change» demandent:

L'arrêt des investissements dans les énergies fossiles.

La divulgation des flux financiers vers ce secteur dans les énergies fossiles.

Le mouvement demande à la Banque nationale suisse (BNS) «d'assumer sa responsabilité sociale et d'encourager les banques privées à assurer la transparence et à cesser les investissements et financements fossiles». La Confédération, les cantons et l'autorité de surveillance financière (Finma) devraient aussi veiller à ce que les bénéfices de la BNS soient «utilisés pour une solution sociale à la crise climatique».

Dans sa lettre, le mouvement accuse Credit Suisse de «greenwashing», un procédé qui consiste à se donner une image de responsabilité écologique sans réelles actions en faveur de l'environnement.

Pourquoi ces revendications?

«La place financière suisse est responsable d'impacts climatiques catastrophiques et de violations des droits humains. Les grandes banques comme Credit Suisse et UBS, mais aussi la Banque nationale suisse investissent des sommes considérables dans l'extraction des combustibles fossiles»

Si toutes les énergies fossiles des projets encore prévus devaient être brûlées, cela entraînerait un réchauffement de la planète de deux degrés Celsius, estime «Rise Up For Change». «Nous craignons pour notre avenir», peut-on lire dans la lettre adressée à la place financière.

Quelles sont les actions prévues?

Les militants du climat veulent organiser un camp climatique sur le terrain vague du Hardturm du 30 juillet au 6 août à Zurich. Une manifestation est également prévue le 6 août à Berne. (jah/ats)