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Economie

La RTS supprimera 25 postes en 2027

Une vague d’économies frappe la RTS: supressions de postes

La RTS doit économiser 8,1 millions de francs en 2027. Elle supprimera 25 postes, simplifiera des productions et collaborera davantage avec les autres régions.
15.09.2026, 15:1915.09.2026, 15:19

La Radio Télévision Suisse (RTS) a précisé ses mesures d'économie pour 2027. Celles-ci portent sur 8,1 millions de francs et prévoient la suppression de 25 postes en équivalent plein temps ainsi que des synergies avec les offres des autres régions linguistiques.

En outre, pour atteindre ses objectifs, la RTS «simplifiera plusieurs productions et mettra à profit les possibilités de travail en équipe désormais réalisables sur le nouveau site de Lausanne-Ecublens», écrit-elle mardi dans un communiqué.

Pourquoi ces économies?

Ces économies s'inscrivent dans le cadre du projet de transformation Enavant mené à l'échelle de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR), qui vise à réaliser environ 270 millions de francs d'économies d'ici 2029. La veille, la radio-télévision alémanique SRF a annoncé la suppression de 38 postes en équivalents plein temps d'ici 2027.

Au total, selon des chiffres datant d'avril dernier, la SSR compte 6766 collaborateurs et collaboratrices, soit 5479 postes à temps plein. La RTS compte pour sa part 1800 collaboratrices et collaborateurs. (jah/ats)

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