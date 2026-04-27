De nouvelles règles du jeu en Suisse pourraient tomber pour ces géants du commerce en ligne (image d'illustration). Image: shutterstock/getty

Voici ce que le Conseil national veut imposer à Zalando, Amazon et Temu

Le Conseil national a validé lundi une motion imposant aux plateformes comme Zalando, Temu et Amazon de désigner un point de contact en Suisse pour les consommateurs.

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Les consommateurs doivent pouvoir joindre les plateformes telles que Zalando, Temu et Amazon en cas de problèmes. Le National a validé lundi, par 110 voix contre 70, une motion visant à forcer ces sites d'e-commerce à désigner un point de contact en Suisse.

Un représentant juridique doit aussi être désigné.

Il est actuellement impossible de contacter directement une de ces entreprises pour faire valoir ses droits, a déploré la motionnaire Sophie Michaud Gigon (Vert-e-s/VD).

«Cette lacune pose un problème significatif pour les consommateurs et les autorités lorsqu'il s'agit de rendre ces plateformes responsables»

Le Conseil fédéral était contre. Le dossier part au Conseil des Etats. (sda/ats)