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Europa-Park va se doter d'une nouvelle zone dédiée à l'espace

Les montagnes russes Voltron Nevera à Europa-Park Rust (photo d&#039;archive): dans ce parc de renommée mondiale, les visiteurs peuvent toujours se réjouir de découvrir de nouvelles attractions.
Les montagnes russes «Voltron Nevera» à Europa-Park (photo d'archive). Dans ce parc de renommée mondiale, les visiteurs peuvent toujours se réjouir de découvrir de nouvelles attractions.Image: Philipp von Ditfurth / dpa

Europa-Park va se doter d'un nouvel espace en 2028

Après les pays européens, Europa-Park se tourne vers le cosmos. Un nouvel espace thématique, développé avec l'Agence spatiale européenne, devrait voir le jour d'ici 2028.
09.06.2026, 12:0809.06.2026, 12:08
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t-online

Un nouvel espace dédié à l'univers spatial va naître à Europa-Park, dans la petite ville allemande de Rust. Le parc, de même que l'Agence spatiale européenne (ESA) collaborent à sa réalisation.

Le directeur du parc, Roland Mack, et le directeur des opérations de mission de l'ESA, Rolf Densing, ont signé à Rust une déclaration d'intention commune, qui constitue le fondement d'un nouvel espace thématique centré sur l'astronautique européenne. Cet espace devrait être achevé en 2028.

De nouvelles attractions en perspective

Roland Mack a notamment évoqué deux attractions prévues, qui devraient déboucher sur une grande boutique spatiale. L'une d'elles pourrait être les nouvelles montagnes russes destinées à remplacer l'actuel Euro-Mir. Ce dernier sera démonté à la fin de la saison en cours, après 29 ans de service, puis reconstruit avec de nouvelles technologies.

Un gros changement arrive à Europa-Park le mois prochain

Ses tours emblématiques seront toutefois conservées, et certains tronçons caractéristiques du parcours devraient rester au moins partiellement reconnaissables.

Pour Europa-Park, il s'agit d'une nouvelle étape dans le développement de ses univers thématiques. Après 18 espaces dédiés aux pays européens, c'est désormais le cosmos qui s'ajoute à la fête. Roland Mack s'est réjoui:

«L'ESA apporte l'excellence scientifique, les vraies missions, la recherche européenne et l'innovation technologique. Et nous apportons notre expérience dans l'art de raconter des histoires, dans la création d'émotions pour les familles.»

La ministre fédérale allemande de la recherche, Dorothee Bär (CSU), a également fait le déplacement pour l'occasion.

Le nouvel espace thématique accueillera notamment des éléments de l'ESA, tels que des formats éducatifs, des offres interactives et des expositions d'objets fidèles aux originaux. (dpa)

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