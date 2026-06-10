Les Suisses arborant leur nouveau maillot domicile. image: Keystone

Le New York Times se paye le maillot de la Nati

Le célèbre quotidien new-yorkais a classé les maillots des 48 équipes présentes à la Coupe du monde et n'a pas épargné celui de la Suisse.

Plus de «Sport»

Au moment de sa présentation en mars dernier, le nouveau maillot extérieur de la Nati, vert fluo, avait divisé les supporters. Certains saluaient son originalité, tandis que d'autres s'indignaient de ce choix de couleur. En revanche, le maillot domicile, rouge et blanc comme à l'accoutumée, faisait l'unanimité. Une valeur sûre, même s'il évolue peu d'une année à l'autre.

Ce n'est cependant pas l'avis du New York Times, qui l'a classé à la 37e position de son classement sur 48 équipes. Autant dire parmi les mauvais élèves.

Mais plus que sa place, c’est surtout le commentaire associé à la tunique qui nous a fait bondir, tant il se moque ouvertement de la création.

«Il n’y a sans doute pas beaucoup de maillots de cette Coupe du monde qui s’inspirent de ce qui relève de l’administration ou de la paperasse. Mais soyons honnêtes: s’il y en avait un, ce serait bien celui de la Suisse. Le texte promotionnel de Puma affirme fièrement que le maillot s’inspire des passeports futuristes du pays. Cool. Et ensuite? Des documents d’assurance? Des autorisations de stationnement? Des permis de construire?»



Le New York Times ajoute, faisant fi du goût suisse pour les règles: «Il prétend également incarner à la fois la discipline et la liberté, ce qui donne un peu l’impression que quelqu’un essaie de vous convaincre que les règles rendent le jeu amusant». Avant de conclure:

«Au final, même en faisant abstraction de toutes ces absurdités, c’est tout simplement un maillot assez banal, ce qui est dommage»

On retrouve à la première place du classement le maillot du Ghana, suivi de ceux du Brésil et de l'Angleterre. Celui de la Croatie, avec son mythique motif à damiers malheureusement entaché d’une étrange bande blanche en son centre pour ce Mondial, ferme la marche à la 48e place.

(roc)