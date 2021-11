Klaus Schwab. Image: sda

Menaces complotistes contre le WEF: annulation de l'Open Forum

Des participants à version publique du Forum économique mondial ont reçu des menaces de mort. La manifestation est annulée.

L'Open Forum public du World Economic Forum (WEF) à Davos a été annulé, notamment en raison de menaces de mort. Le dispositif de sécurité a été renforcé pour les autres manifestations.

Un responsable du service de presse du WEF, confirme:

«Depuis la pandémie, divers collaborateurs du Forum ont reçu de plus en plus de menaces, voire des menaces de mort, de la part de théoriciens du complot.»

En réaction, l'Open Forum a été annulé, le dispositif de sécurité a été renforcé et tous les courriers ont fait l'objet de contrôles plus stricts. Les responsables n'ont pas donné plus de détails.

Et, le WEF, est-il concerné?

Comme l'Open Forum est ouvert au grand public, il est plus difficile d'en garantir la sécurité. Ainsi, en plus des mesures de protection compliquées à mettre en œuvre en raison de la pandémie, il a été décidé de ne pas organiser l'Open Forum en janvier.

C'est quoi l'Open Forum? L'Open Forum a eu lieu pour la première fois en 2003, à la suite de critiques selon lesquelles le WEF se déroulait à huis clos et que les citoyens ordinaires ne pouvaient pas prendre connaissance des discussions.

Le WEF, quant à lui, devrait avoir lieu du 17 au 21 janvier à Davos et aura pour devise «Working Together, Restoring Trust» (travailler ensemble, restaurer la confiance). (jah/sda)