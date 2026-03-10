assez ensoleillé16°
La ligne ferroviaire Bex-Villars-Bretaye va être interrompue

Des bus remplaceront les trains entre Bex et Villars dès la mi-mars
Les travaux ont notamment pour objectif d'équiper la ligne du BVB de nouvelles rames plus confortables.Image: DR

Cette ligne romande appréciée des skieurs va être interrompue

La ligne ferroviaire Bex-Villars-Bretaye (BVB) va prochainement faire l'objet d'importants travaux. Des bus remplaceront les trains entre Bex et Villars dès la mi-mars.
10.03.2026, 13:4010.03.2026, 13:40

D'importants travaux de modernisation vont toucher la ligne ferroviaire Bex-Villars-Bretaye (BVB). Dès lundi prochain, 16 mars, et jusqu'au mois de novembre des bus remplaceront les trains entre Bex et Villars-sur-Ollon. La ligne restera toutefois ouverte entre Villars et Bretaye, à l'exception d'une interruption entre mi-avril et mi-mai.

Les travaux ont pour objectif d'équiper la ligne du BVB de nouvelles rames plus confortables, de gares rénovées et d'infrastructures sécurisées et accessibles aux personnes à mobilité réduite. «Les Transports Publics du Chablais (TPC) entendent assurer l’avenir de la ligne et améliorer l'expérience de voyage, aussi bien pour la clientèle pendulaire que touristique, été comme hiver», écrivent-ils mardi dans un communiqué.

Ce service va disparaître de tous les trains CFF

Plus concrètement, les travaux consisteront entre autres à remplacer des voies et des aiguillages sur différents tronçons, à mettre en conformité la halte Place-du-Marché à Bex coordonnée avec le réaménagement de la place mené par la Commune et à élargir le tunnel du Fontannaz-Seulaz, précisent les TPC. (jzs/ats)

