Il a tellement plu cet été que cela a influencé les achats des Suisses



Collants, raclette et mangas, voici ce que les Romands ont acheté sous la pluie

Face aux précipitations des dernières semaines, les adeptes des achats en ligne ont craqué pour des produits bien différents des autres années. Voici les gagnants et les perdants de l'été pluvieux.

La pluie bat des records cet été en Suisse. Les précipitations sont tellement importantes qu'elles ont même eu une influence sur nos habitudes de consommation. C'est du moins le bilan tiré par le géant de la vente en ligne Galaxus qui a dévoilé des statistiques assez insolites sur les produits phares des «beaux jours». Spoiler: ce ne sont ni les vélos (-60%), ni les espadrilles (-38%).



Les Romands ont mangé

des raclettes en collants

Non, les grands gagnants de la saison estivale, ce sont... les collants! En Romandie, il s'en est vendu 35 fois plus que l'année dernière à la même période. Galaxus a effectivement observé une augmentation de plus 3300% de ses ventes dans le domaine. En deuxième position arrivent les cahiers en papier (19 fois plus) et les appareils à raclette (7 fois plus).

«Nous avons encore des piles de bateaux gonflables, mais nous devons constamment commander des parapluies ou des collants»

Les Romands ont visiblement cherché à s'occuper malgré le mauvais temps puisque les autres produits plébiscités sont: Les BD et mangas (6 fois plus), les livres de coloriages (5 fois plus), les kits scientifiques (4 fois plus), les articles de bricolage (4 fois plus) et les sets de coiffures (3 fois plus).

Chez les Alémaniques, c'était babyfoot en pyjama

Si les statistiques ne sont pas très différentes chez nos voisins alémaniques, on remarque tout de même que les ventes de pyjamas et de babyfoots ont quadruplé par rapport à l'été 2020.

A noter que, contrairement à ce qu'on pouvait imaginer, les ventes de parapluies ont «seulement» doublé durant l'été et celles de bottes en caoutchouc n'ont augmenté que de 24%.

Du côté des perdants du déluge, il n'y a pas tellement de surprise. On retrouve les vélos électriques (-77%) et de ville (-52%), les accessoires pour drones (-60%), les chaussures de football (-50%), les bateaux gonflables et les kayaks (-36%), les arroseurs (-28%). Sans oublier les bikinis (-28%) et les shorts de bain (-23%).