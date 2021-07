Divertissement

Films

Pluie: dans les films, c'est là que se font les plus grosses pelles



Au cinéma, les plus grosses pelles se font toujours sous la pluie

La pluie, c'est pas si pire. La preuve avec ces six scènes iconiques de films. N'hésitez pas à vous inspirer, histoire d'accepter ce temps pourri.

Match Point

Tension sexuelle: 🔥🔥🔥🔥

On commence évidemment avec le plus évident: Match Point. Le film de Woody Allen avait marqué les esprits, notamment en raison de la scène de sexe entre Scarlett Johnson et l'autre acteur dont je me rappelle plus le nom et que j'ai cherché sur Google: Jonathan Rhys-Meyers. Ils se chopent dans un champ de blé, elle sur lui, lui qui lui agrippe la fesse et c'est pas la pluie qui les a arrêtés (donc arrêtez de vous plaindre et prenez exemple).

Image: giphy

Spider-Man

Tension sexuelle: 🔥🔥 (ça reste un teen movie)

Dans ce film aussi, il pleut uniquement lors du baiser. Il paraît que ça intensifie le côté passionné d'une relation. Alors qu'il vient de sauver son amoureuse, Tobey Maguire, accroché à sa toile, la tête à l'envers, va vivre le meilleur moment de sa vie d'étudiant prépubère: rouler une pelle upside-down à Kirsten Dunst. Essayez chez vous si vous êtes en couple, c'est technique.

Image: giphy

Diamants sur canapé

Tension sexuelle: 🔥 (C'est pas le but)

Ou Breakfast at Tiffany's si vous êtes bilingue. Audrey Hepburn vient de retrouver son chat dans la rue. Il pleut, pour changer. Elle se retourne et George Peppard se tient devant elle, témoin de ces retrouvailles. Audrey embrasse George, le chat devient le témoin de ce baiser cinéma comme on n'en fait plus.

Image: giphy

4 mariages et 1 enterrement

Tension sexuelle: 🔥

Il pleut aussi dans ce film. Normal, ça se passe en Angleterre, il fait toujours un temps de chiotte dans ce pays. Mais eux au moins, ils ont l'habitude. Hugh Grant et Andie McDowell nous offrent un baiser passionné après de nombreuses péripéties.

Image: giphy

The Note Book

Tension sexuelle:🤷🤷🤷

Vous vous doutiez bien qu'on allait parler de ce film. Il est incontournable apparemment. Je sais pas, je l'ai pas vu mais tous ceux qui l'ont regardé font une tête de chaton en manque d'affection à chaque fois qu'ils le mentionnent. Le baiser arrive à un moment crucial où Ryan Gosling et Rachel McAdams vont se dire ce qu'ils ont sur le cœur (je me suis renseignée parce que je suis journaliste quand même). Bon, j'aimerais pas casser l'ambiance mais le réalisateur a déclaré que les deux acteurs ne se supportaient pas sur le tournage. Je pose ça là.

Image: giphy

Emmanuelle 4

Tension sexuelle: 🔥🔥🔥🔥🔥

Celui-là je l'ai vu par contre. Mais je sais ce que vous allez dire: c'est pas vraiment une pelle sous la pluie. Disons que c'est une autre forme de bisou. Pour ceux qui ne connaissent pas, Emmanuelle 4 est un long-métrage érotique français. Autant vous dire que pour trouver ce GIF, j'ai traversé les méandres d'un site porno peu recommandable. En tout, il y a sept films étalés sur dix ans. C'est presque autant que les Fast & Furious.

Image: giphy

Du coup, on se demandait...

Pour ou contre la pluie? Pour. Contre.

Si la météo vous intéresse, c'est par ici👇

Si elle vous intéresse pas, c'est toujours par ici👇

Et parler du temps, elle en pense quoi elle? Vidéo: watson

Quittons-nous sur un endroit où il ne pleut presque jamais: Dubaï 1 / 19 Dubaï la magnifique

Plus d'articles sur le thème «Divertissement» Match de FOOD spécial Suisse-Espagne: cervelas ou chorizo? Link zum Artikel «Le small talk avec ce mec que t'as pas vu depuis 10 ans, ça sert à rien» Link zum Artikel 23 fails pour se lever du bon pied Link zum Artikel Sommer vs Tsitsipas: ils ont un point commun capillaire, mais qui est le plus cool? Link zum Artikel