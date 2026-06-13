beau temps16°
DE | FR
burger
Suisse
Economie

Douanes: les taxes resteront après Trump, pour la cheffe du Seco

«Cette politique ne va pas disparaître avec Trump»

La patronne du Secrétariat d'Etat à l'économie suisse estime que les droits de douane américains sont appelés à durer, même après le départ de Donald Trump.
13.06.2026, 08:1213.06.2026, 08:12

La politique américaine des droits de douane perdurera après le départ du président américain Donald Trump, estime la secrétaire d'État à l'économie (Seco). Selon elle, la réindustrialisation des Etats-Unis est une préoccupation qui transcende les clivages politiques.

Cette politique ne va pas disparaître si un démocrate est élu à la présidence des Etats-Unis, avertit la secrétaire d'Etat Helene Budliger Artieda dans un entretien diffusé samedi par la Schweiz am Wochenende.

epa13018067 Swiss State Secretary for Economic Affairs Helene Budliger Artieda (R) speaks with Swiss moderator Urs Gredig (L) during the Swiss Economic Forum SEF in Interlaken, Switzerland, 05 June 20 ...
Helene Budliger Artieda.Keystone

«Le ton changera peut-être. Mais si les droits de douane se situent alors entre dix et vingt pour cent, même un président démocrate aura du mal à les supprimer purement et simplement», relève la directrice du Seco, soulignant que les Etats-Unis dépendent de ces recettes douanières pour présenter un budget équilibré.

Pour la Suisse, poursuit Budliger Artieda, la meilleure voie consiste à miser sur de bonnes conditions cadres et à renoncer à des expériences en matière de politique industrielle. «C'est ce qui nous rend uniques et fait de notre site un lieu intéressant. Les entreprises apprécient cela».

Droits de douane américains: Guy Parmelin réagit aux menaces

Le secrétaire d'Etat estime qu'il n'y a pas de menace sur les exportations suisses, mais la situation internationale actuelle n'est plus aussi simple qu'auparavant. De nouveaux obstacles sont inévitables et pas seulement dans les relations avec les Etats-Unis, ajoute-t-elle. «Nous devons devenir agiles et, si possible, des coureurs de haies rapides». (jah/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Les vols de vélos explosent en Suisse: voici la ville la plus ciblée
2
Les vols de vélos explosent en Suisse: voici la ville la plus ciblée
de Bruno Knellwolf
Immigration: «Nous ne devons pas mettre la prospérité suisse en péril»
2
Immigration: «Nous ne devons pas mettre la prospérité suisse en péril»
de Benjamin Rosch, Stefan Bühler
Examens pendant le G7: voici ce qui est prévu pour les étudiants
Examens pendant le G7: voici ce qui est prévu pour les étudiants
de Antoine Menusier
«Je veux servir la Suisse comme je l'entends»: on a suivi un civiliste
2
«Je veux servir la Suisse comme je l'entends»: on a suivi un civiliste
de Alexandre Cudré
Thèmes
Des militants installent une immense poupée gonflable de Musk
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Le fils de Trump a débarqué ce jeudi en Suisse et la police se mobilise
Le fils aîné du président américain participait jeudi à une réunion économique privée à Zurich sous haute surveillance policière.
La visite du fils aîné du président américain a mobilisé d'importants effectifs policiers jeudi à Zurich. Donald Trump Jr. participe à une réunion économique privée sur les bords de la Limmat.
L’article