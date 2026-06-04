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Droits de douane américains: Guy Parmelin réagit aux menaces

Droits de douane américains: Guy Parmelin réagit aux menaces

Le président de la Confédération affirme que Berne s'attendait aux nouvelles menaces douanières américaines et poursuit les négociations.
04.06.2026, 16:4604.06.2026, 16:46

Pour le président de la Confédération Guy Parmelin, l'annonce faite mercredi sur les nouveaux droits de douane américains n'a pas été une surprise. Les négociations entre la Suisse et les Etats-Unis se poursuivent en vue d'obtenir un accord commercial.

«Nous savions que des enquêtes étaient en cours concernant la section 301 de la loi américaine sur le commerce et nous nous attendions à une décision», a déclaré jeudi le ministre de l'Economie lors d'une table ronde à l'ouverture du Swiss Economic Forum (SEF) à Interlaken.

epa13002324 Swiss President Guy Parmelin arrives for a press conference at the Geneva Press Club, in Geneva, Switzerland, 29 May 2026. EPA/SALVATORE DI NOLFI
Guy Parmelin.Keystone

«Nous rejetons les reproches formulés par les Etats-Unis et nous leur avons déjà répondu par écrit», a poursuivi Parmelin. Mercredi, les Etats-Unis ont accentué la pression sur la Suisse au sujet des droits de douane. Se basant sur le reproche de ne pas en faire assez pour lutter contre l'importation de produits issus du travail forcé, Washington a menacé la Suisse et de nombreux autres pays de droits de douane de 12,5%.

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Les propositions relatives aux futurs droits de douane américains n'ont pas encore été finalisées. Une période de consultation se déroulera jusqu'au 6 juillet.

La rencontre avec Jamieson Greer

Guy Parmelin a précisé que la rencontre la veille à Paris avec le ministre américain du commerce Jamieson Greer avait été planifiée avant même cette décision. La délégation suisse y a réaffirmé sa position et discuté des arguments américains ayant conduit à ces nouveaux tarifs douaniers.

U.S. Trade Representative Jamieson Greer speaks with reporters during a tour of Atomic Industries&#039; manufacturing facility Thursday, April 9, 2026, in Warren, Mich. (AP Photo/Julia Demaree Nikhins ...
Jamieson Greer.Keystone

Lors de son intervention au SEF, le président de la Confédération a rappelé que la Suisse avait déjà pris des mesures pour empêcher l'importation de produits issus du travail forcé. «Les entreprises et les autorités helvétiques veillent scrupuleusement à ce que cela ne se produise pas», a-t-il déclaré.

Au cours de l'entretien avec Jamieson Greer, la question de savoir si une simple annonce d'adaptation de la législation suisse concernant le travail forcé pouvait entraîner une réduction des droits de douane envisagés par les Etats-Unis a été soulevée. Selon Guy Parmelin, cela a déjà été le cas pour d'autres pays.

Poursuite des négociations

Au total, 54 pays, dont la Suisse, sont visées par des droits de douane de 12,5%. Le taux prévu pour l'Union européenne (UE), le Royaume-Uni et quelques autres Etats, est de 10%.

«Nous devons garder notre calme et poursuivre les négociations en vue d'un accord commercial. Après tout, les Etats-Unis aspirent eux aussi à une solution contraignante», a conclu le conseiller fédéral. Interrogé sur la date de conclusion d'un accord douanier avec les Etats-Unis, il a déclaré: «Une chose est sûre: tout est incertain». (sda/awp/ats)

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