Suisse

Economie

Les médicament en Suisse continuent toujours aussi chers



Les médocs en Suisse continuent de coûter une blinde

Image: Shutterstock

La Suisse est chère, ce n'est pas un scoop. Et le domaine de la santé ne fait pas exception. En avril 2021, les génériques coûtaient 45,2% de plus qu'un an plus tôt.

Les écarts de prix pour les médicaments entre la Suisse et une poignée de pays européens ont pris l'ascenseur début 2021 en comparaison annuelle, selon le dernier pointage réalisé conjointement par Interpharma et Santésuisse.

Comparaison internationale

Les préparations innovantes restent les moins concernées par la sur-tarification en Suisse, avec une différence de 6,9% - contre 4,5% il y a un an. Cela, sur la moyenne des tarifs pratiqués au:

Danemark

Autriche

Belgique

Royaume-Uni

Allemagne

Pays-Bas

Finlande

France

Une facture qui s'alourdit

En Suisse, l'enquête révèle que les médicaments génériques a augmenté de 45,2% par rapport à l'année précédente. Ce qui diffère des médicaments originaux, dont la protection du brevet est expirée. La faîtière des laboratoire explique qu'il y a même eu une surtaxe de 11.5% contre 10% un an plus tôt.

Les préparations innovantes représentaient en 2020 une bonne moitié des 7.6 milliards de francs déboursés par les résidents helvétiques et les assurances pour des médicaments dans le domaine ambulatoire. La facture totale s'est alourdie de 5% sur un an. (ats)