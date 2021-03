Suisse

Economie

L'armée a trouvé le moyen de se débarrasser de ses masques périmés



Tout est (presque) bien qui finit bien pour l'armée suisse, qui va pouvoir échanger gratos plus d'un million de masques défectueux.

L'armée suisse peut rendre ses masques de protection à la société Emix Trading AG et les échanger contre de nouveaux. Les produits rapportés étaient considérés comme déficients.

Tous les masques FFP2 et KN95 fournis par l'entreprise et encore stockés à la pharmacie de l'armée seront remplacés par de nouveaux masques FFP2 selon un accord entre les deux parties, a annoncé lundi le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS).

L'entreprise a offert cet échange de manière «volontaire et gratuite», indique le communiqué. Il sera effectué d’ici au début du mois d’avril 2021 et n’entraînera aucun coût supplémentaire pour l’armée. Les nouveaux masques ont une date d'expiration plus longue.

Depuis le début de la pandémie, la pharmacie de l'armée a acheté environ 300 millions de masques de protection pour le compte du Conseil fédéral, y compris des masques de protection de la société Emix Trading. (ats)

