Suisse

Economie

Annemasse est plus inégalitaire à cause des salaires suisses



Annemasse est plus inégalitaire à cause des salaires suisses

Image: KEYSTONE

La ville haute-savoyarde est parmi les plus inégalitaires de France. Les salaires élevés pratiqués à Genève auraient un impact dans une commune où la moitié des actifs travaillent de l'autre côté de la frontière.

Neuilly-sur-Seine, Paris, Boulogne-Billancourt et Annemasse. La ville frontalière de Haute-Savoie est la quatrième commune la plus inégalitaire de France, selon un rapport publié mercredi. La cause? Elle serait à rechercher de l'autre côté de la frontière. Plus précisément à Genève. C'est ce qu'affirme un article du quotidien le Monde.

Publié mercredi dernier, le rapport 2021 de l’Observatoire des inégalités dresse un classement des endroits où les disparités au niveau de revenu sont les plus importantes. Comment cela est-il calculé? En comparant le revenu le plus bas des 10% les plus riches avec celui le plus élevé des 10% les plus pauvres.

Voici ce que ça donne à Annemasse: les plus riches des habitants de la ville ont un revenu disponible d’au moins 4201 euros par mois, alors que les plus précaires perçoivent au mieux 800 euros par mois. Ça veut dire que l'écart de revenu entre ces deux groupe de population atteint 5,3%. A Paris, ce taux s'élève à 6,4%.

Ces chiffres, qui remontent à 2018, correspondent au revenu réellement perçu par une personne seule chaque mois, détaille Capital. Il faut également savoir que, selon l'Observatoire des inégalités, une personne est considérée comme pauvre quand elle vit avec moins de 885 euros par mois.

Un fossé se creuse

Comment expliquer cet écart de revenus dans la ville haute-savoyarde? Comme anticipé, l'argent suisse y serait pour beaucoup. Voici les pistes évoquées par le Monde:

La moitié des actifs d’Annemasse travaillent à Genève.

Une politique de salaires élevée pratiquée en Suisse favorise leur pouvoir d'achat: le salaire minimum est de 4086 francs par mois à Genève, contre 1646 en France.

Le taux de change, passé de 1,60 franc suisse pour 1 euro en 1999 à une quasi-parité aujourd’hui, avantage également les frontaliers.

Résultat: un fossé se creuse entre ceux qui s’enrichissent et ceux qui demeurent modestes. Annemasse, rappelle le Monde, affiche encore un taux de pauvreté de 22%, supérieur de 3 points à la moyenne nationale. (asi)

Plus d'articles «Actu» Les Suisses ne veulent pas des initiatives écolos, mais sont pour la loi Covid Link zum Artikel A Tulsa, Biden panse les plaies de l'histoire des Etats-unis Link zum Artikel Comment les profs parlent-ils d'Hitler à leurs élèves? Link zum Artikel Le moustique tigre est là (mais on peut s'en débarrasser) Link zum Artikel