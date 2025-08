En Suisse, l'accélération des tarifs pour les produits locaux a compensé le recul plus marqué des coûts pour les biens importés (image d'illustration). Image: Shutterstock

Voici comment les prix ont évolué en juillet en Suisse

Les prix sont demeurés stables le mois dernier en Suisse. Les économistes avaient tablé sur un taux d'inflation entre 0,0% et 0,1% sur un an.

Les prix à la consommation sont restés stables en juillet. Alors que l'indice des prix à la consommation (IPC) a stagné à 107,8 points au regard de juin, le renchérissement a atteint 0,2% sur un an. A l'image du mois précédent, l'accélération des tarifs pour les produits locaux a compensé le recul plus marqué des coûts pour les biens importés.

La stabilité de l'indice par rapport au mois précédent résulte de tendances opposées, qui se sont dans l'ensemble compensées, écrit lundi l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans un communiqué. L'inflation sous-jacente, soit sans les produits frais et saisonniers ainsi que l'énergie et les carburants, s'est contractée de 0,1% sur un mois et a augmenté de 0,8% en l'espace d'un an.

Soldes saisonniers

Les données se sont révélées conformes aux attentes. Les économistes sondés par l'agence AWP avaient en effet tablé sur un taux d'inflation entre 0,0% et 0,1% sur un an. Cependant, la variation mensuelle s'est révélée plus forte que prévu, les experts ayant misé sur une valeur entre -0,3% et -0,2%.

Alors que les prix des produits locaux ont progressé de 0,7% comparé à juillet 2024, ceux des produits importés ont chuté de 1,4%.

Les prix ont diminué pour les voyages à forfait internationaux et nationaux, ainsi que pour les transports aériens. Ont également baissé les tarifs dans l'habillement et les chaussures, qui ont reculé en raison des soldes saisonniers.

En revanche, ceux dans l'hôtellerie et la parahôtellerie ont augmenté, tout comme ceux de la location de véhicules personnels. (jzs/ats)