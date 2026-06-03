averses éparses17°
DE | FR
burger
Suisse
Economie

Rappel chez Lidl Suisse, tranches de légumes Vemondo dangereuses

Ce produit végétarien vendu chez Lidl risque de vous blesser

Lidl Suisse rappelle des tranches de légumes de la marque Vemondo après la découverte d'éléments pouvant provoquer des blessures lors de leur consommation.
03.06.2026, 15:3303.06.2026, 15:33

Les autorités fédérales mettent en garde contre un produit vendu dans les magasins Lidl en Suisse. Selon une information relayée par l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (Osav), Lidl Suisse procède au rappel des «Vemondo BBQ Tranches de légumes, 2 x 100 g (200 g)» en raison d'un risque de blessure.

Voici la tête du paquet Lidl 👇

Lidl Suisse rappelle des tranches de légumes de la marque Vemondo après la découverte d&#039;éléments pouvant provoquer des blessures lors de leur consommation.
Image: dr

Le fournisseur néerlandais Vivera B.V. a détecté, lors de contrôles qualité, la présence de tiges de poivrons dures dans certains emballages. Ces éléments peuvent provoquer des blessures dans la cavité buccale lors de la consommation du produit.

Que faire si vous en avez acheté chez Lidl?

Les consommateurs sont invités à ne pas manger les articles concernés. Le rappel vise uniquement les «Vemondo BBQ Tranches de légumes, 2 x 100 g (200 g)» portant certaines dates limites de consommation, comprises entre le 6 avril et le 25 juin 2026.

Les clients de Lidl Suisse peuvent le rapporter dans n'importe quelle filiale de l'enseigne. Le prix d'achat sera remboursé, même sans présentation du ticket de caisse. Lidl précise que ce rappel ne concerne ni les autres produits du fournisseur Vivera B.V. vendus dans ses magasins, ni les autres références de la marque Vemondo.

Pour toute question, le service clientèle de Lidl Suisse est joignable au +41 71 588 05 10.

L'actu en Suisse c'est par ici
Ce vol de la Rega fait le buzz: «Oui, ça peut sembler spectaculaire»
Ce vol de la Rega fait le buzz: «Oui, ça peut sembler spectaculaire»
de Fred Valet
Les Etats-Unis accusent la Suisse de soutien au travail forcé et voici la punition
Les Etats-Unis accusent la Suisse de soutien au travail forcé et voici la punition
de Renzo Ruf
Vers un renforcement du Service de renseignement suisse
Vers un renforcement du Service de renseignement suisse
Deux Français obéissaient au «Professeur» pour voler des motos en Suisse
Deux Français obéissaient au «Professeur» pour voler des motos en Suisse
de Dominic Kobelt
Quasi-collisions et menace russe: que se passe-t-il dans le ciel suisse?
Quasi-collisions et menace russe: que se passe-t-il dans le ciel suisse?
de Stefan Ehrbar
Thèmes
Kev Adams fait craquer le jury de «America’s Go
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
L'initiative UDC peut créer des embouteillages monstres en Suisse
Une étude sur les conséquences d’une sortie de la Suisse de l'accord de Schengen et de la libre circulation relance le débat sur le rôle des frontaliers et l'impact de l'initiative UDC «Pas de Suisse à 10 millions».
La question s'est posée très tôt, lorsque la Commission des institutions politiques (CIP) débattait de l'initiative «Pas de Suisse à 10 millions» de l'UDC: que se passerait-il pour les frontaliers en cas de «oui» lors des votations du 14 juin?
L’article