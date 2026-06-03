Ce produit végétarien vendu chez Lidl risque de vous blesser

Lidl Suisse rappelle des tranches de légumes de la marque Vemondo après la découverte d'éléments pouvant provoquer des blessures lors de leur consommation.

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Les autorités fédérales mettent en garde contre un produit vendu dans les magasins Lidl en Suisse. Selon une information relayée par l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (Osav), Lidl Suisse procède au rappel des «Vemondo BBQ Tranches de légumes, 2 x 100 g (200 g)» en raison d'un risque de blessure.

Voici la tête du paquet Lidl 👇 Image: dr

Le fournisseur néerlandais Vivera B.V. a détecté, lors de contrôles qualité, la présence de tiges de poivrons dures dans certains emballages. Ces éléments peuvent provoquer des blessures dans la cavité buccale lors de la consommation du produit.

Que faire si vous en avez acheté chez Lidl?

Les consommateurs sont invités à ne pas manger les articles concernés. Le rappel vise uniquement les «Vemondo BBQ Tranches de légumes, 2 x 100 g (200 g)» portant certaines dates limites de consommation, comprises entre le 6 avril et le 25 juin 2026.

Les clients de Lidl Suisse peuvent le rapporter dans n'importe quelle filiale de l'enseigne. Le prix d'achat sera remboursé, même sans présentation du ticket de caisse. Lidl précise que ce rappel ne concerne ni les autres produits du fournisseur Vivera B.V. vendus dans ses magasins, ni les autres références de la marque Vemondo.



Pour toute question, le service clientèle de Lidl Suisse est joignable au +41 71 588 05 10.

